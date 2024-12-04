رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2025 في الجزائر عبر anem.dz وأهم الشروط المطلوبة للتقديم

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر عن رابط التقديم لمنحة المرأة الماكثة في المنزل 2025، التي تهدف إلى تقديم الدعم وتمكين النساء في الجزائر اللاتي لا يعملن وليس لديهن دخل ثابت، تعتبر هذه المنحة من أهم المبادرات التي أطلقتها الحكومة الجزائرية لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للنساء في كافة ولايات البلاد، وتساهم في تعزيز دور المرأة في المجتمع، مما يشجع على زيادة مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وخلال السطور القادمة من المقال سنوضح كافة التفاصيل خطوات التقديم، والرابط الرسمي للمنحة، والشروط المطلوبة للحصول على المنحة، كل هذا فيما يلي.

التقديم لمنحة المرأة الماكثة في المنزل

تسعى منحة المرأة الماكثة إلى تقديم المساعدة للنساء غير العاملات، وقد حددت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر قيمة منحة المرأة الماكثة بمبلغ 800 دينار جزائري، وللتسجيل في منحة المرأة الماكثة لسنة 2025، يمكن متابعة الخطوات التالية:

في البداية يجب زيارة الموقع الرسمي لوزارة التشغيل الجزائرية.

ثم يجب القيام بتدوين المعلومات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية الشخصية.

ثم اختيار قسم الخدمات الإلكترونية وانتقل إلى منحة المرأة التي تبقى في المنزل.

والقيام بإرفاق الوثائق المطلوبة.

ثم الضغط في النهاية على زر إرسال الطلب.

شروط التقديم على منحة المرأة الماكثة

لكي تستطيع المرأة التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، ينبغي أن تتوفر لديها بعض الشروط والضوابط، ومن بينها: