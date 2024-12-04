تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس علي الأقمار الصناعية بجودة hd

تعتبر تردد قناة الفجر الجزائرية من أكثر القنوات بحث عبر محركات جوجل، حيث تعد واحدة من القنوات العربية البارزة التي استطاعت جذب ملايين المشاهدين في الوطن العربي، وذلك بفضل محتواها المتنوع والبرامج التي تناسب اهتمامات الجمهور، ومن أبرز الأعمال المعروضة على القناة حاليا هو مسلسل “المؤسس عثمان” في موسمه السادس، الذي يعتبر من أكثر المسلسلات التاريخية شهرة وشعبية في العالم العربي.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يبحث عشاق مسلسل المؤسس عثمان في موسمه السادس عن تردد قناة الفجر الجزائرية، التي تتميز بعرض المسلسل مدبلج إلى العربية، مما يسهل فهم الأحداث ويجعله ممتع للجمهور العربي، تعرض الحلقات بجودة عالية وفي أوقات مناسبة، مما ساعد القناة على تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وزيادة قاعدة جمهورها، وفي السطور القادمة، سيتم تقديم تردد القناة على الأقمار الصناعية بجودة عالية، تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات كما يلي:

القمر الصناعي : نايل سات

تردد قناة الفجر الجزائرية : 12034

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب الخاص بالقناة هو : أفقي

معامل تصحيح الخطأ :ـ 3/4

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

تردد قناة الفجر الجزائرية : 11034

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

معدل الاستقطاب: عمودي

موعد مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية

“المؤسس عثمان” هو دراما تركية تاريخية تسرد قصة تأسيس الدولة العثمانية عبر حياة مؤسسها عثمان بن أرطغرل، يتميز المسلسل بأحداثه المثيرة، وتصويره السينمائي الرائع، وأداء الممثلين البارز، الموسم السادس من المسلسل يستمر في تسليط الضوء على الصراعات بين الدولة العثمانية الناشئة وأعدائها، مما يضيف إلى عنصر التشويق والإثارة، تعرض حلقة جديدة من المسلسل على قناة الفجر كل يوم خميس في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.