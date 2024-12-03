Mickey Mouse.. ثبت تردد قناة ميكي ماوس الجديد على النايل سات والعرب سات

تعد قناة ميكي من أكثر القنوات الفضائية التي أخذت شهرة كبيرة في الدول العربية، بإذاعتها لباقة كبيرة من الأفلام الكرتونية والبرامج الترفيهي المميزة، بالإضافة إلى أن المحتوى المقدم يأتي بجودة عالية وإشارة قوية يسهل القيام باستقبالها ومتابعة كل ما تقدمه القناة دون توقف، ويمكنك التعرف على التردد الجديد سواء على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة ميكي ماوس أطفال على النايل سات

لكي تتمكن من التعرف على التردد الجديد لقناة ميكي ماوس أطفال على القمر الصناعي، وفقًا للمعلومات التالية:-

القمر الصناعي الجديد “النايل سات”.

تردد القناة “11528”.

الاستقطاب الجديد “أفقي”.

معدل الترميز “27500”.

فيما أن معامل تصحيح الخطأ “5/6”.

ثبت تردد قناة ميكي الجديد

ويمكن القيام باستقبال التردد الأخر والجديد لقناة ميكي أطفال على العرب سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي الثاني “عرب سات”.

تردد القناة فهو “11257”.

فيما أن استقطابها يكون “أفقي”.

معدل الترميز قناة ميكي “27500”.

حتى أن معامل تصحيح الخطأ “3/4”.

كيف أنزل قناة ميكي على القمر الصناعي

هناك بعض الخطوات التي من خلالها يمكنك تنزيل قناة ميكي أطفال على النايل سات والعرب سات، كما يأتي:-