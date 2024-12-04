رسمياَ موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2025 وجدول العطلات الرسمية وفقًا لوزارة التربية العراقية

يرغب العديد من الطلاب في معرفة موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2025، حيث قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتحديد تلك المواعيد، وذكرت الوزارة على صفحتها الرسمية أنها وضعت خطط دقيقة لإجراء العملية الامتحانية مع التأكيد على توفير الرقابة لضمان العدالة والشفافية في توزيع الدرجات، والتي تهدف في الأساس إلى تقييم المستوى التعليمي للطالب.

موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2025

تقترب مواعيد امتحانات نصف السنة في العراق لعام 2025، والتي تهدف إلى رفع المستوى التعليمي، سنعرض لكم اليوم تواريخ الاختبارات.

حيث بدأت وزارة التربية العراقية تنظيم امتحانات منتصف العام، والتي ستبدأ يوم الأربعاء 15 يناير 2025، وستستمر حتى 30 يناير 2025.

وسيتم أخذ عطلة في منتصف العام اعتبار من 1 فبراير 2025، ومن المتوقع أن تستمر لمدة 15 يوم.

تعمل وزارة التربية والتعليم في العراق على وضع خطط تضمن سير العملية الامتحانية بشكل دقيق.

كما تركز الدولة على إعداد الجداول الزمنية لكافة مراحل التعليم، ويتم توفير المراقبة المتخصصة لضمان الشفافية والعدالة.

وتسعى الوزارة لتجهيز المستندات والوثائق اللازمة لإجراء الاختبارات.

بالإضافة إلى متابعة الامتحانات باستخدام التكنولوجيا.

تعتبر هذه الاختبارات وسيلة لمعرفة مستوى الطالب الأكاديمي ومدى استيعابه للمادة التعليمية.

كما أنها تساهم بشكل كبير في مساعدة المعلمين في إعداد خطط الفصل الدراسي الثاني.

تساعد امتحانات منتصف العام على تعزيز ثقة الطلاب وتؤهلهم للانتقال إلى المراحل الدراسية التالية.

جدول العطلات الرسمية في العراق

نوضح لكم العطلات الرسمية في العراق التي تبدأ من بداية العام الميلادي، وذلك بعد أن قدمنا تفاصيل مواعيد امتحانات نصف السنة في العراق لعام 2025.