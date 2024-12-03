طريقة فتح حساب في مصرف الراجحي إلكترونيًا خلال دقائق من المنزل 1446

يعد مصرف الراجحي واحدا من أبرز المؤسسات المصرفية الرائدة في المملكة العربية السعودية، ويسعى دائما إلى تقديم خدمات بنكية متطورة تلبي احتياجات العملاء، ومن بين هذه الخدمات إمكانية فتح حساب بنكي عبر الإنترنت، مما يسهل على العملاء إجراء معاملاتهم دون الحاجة لزيارة الفروع، في هذا المقال سنوضح خطوات فتح حساب في بنك الراجحي إلكترونيًا سواء عبر الموقع الرسمي أو التطبيق الخاص بالبنك.

خطوات إنشاء حساب جديد في مصرف الراجحي عبر الموقع الإلكتروني

لإنشاء حساب في بنك الراجحي بسهولة عبر الإنترنت، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي من خلال الرابط المخصص لذلك من هنا.

من الصفحة الرئيسية يتم التوجه إلى خيار الحسابات والضغط عليه.

تعبئة النموذج الخاص بفتح الحساب مع التأكد من إدخال كافة البيانات المطلوبة، بما في ذلك رقم الجوال.

استلام رسالة نصية على الهاتف تحتوي على تفاصيل الحساب البنكي.

بعد إتمام الخطوات السابقة يصبح الحساب نشط، بعدها يمكن للعميل زيارة أقرب فرع للحصول على بطاقة الصراف الآلي.

كيفية فتح الحساب عبر تطبيق بنك الراجحي

يتيح مصرف الراجحي للعملاء إمكانية فتح حساب جديد باستخدام التطبيق الرسمي المتاح على الهواتف الذكية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: