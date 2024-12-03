نزل تردد قناة وناسة الجديد بجودة عالية على القمر الصناعي

أثارت قناة وناسة شغف ملايين المتابعين في كافة أنحاء الدول العربية، بتقديمها لمحتوى ترفهيي ومسلي للأطفال، ناهيك عن حصولها على شعبية كبيرة بين ملايين المتابعين سواء الصغار والكبار، بإذاعتها للكثير من الأغاني والأناشيد الدينية المسية، وأصبح من السهل إمكانية التعرف على ترددها الجديد سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تحديث تردد قناة وناسة أطفال

هناك بعض المعلومات التي على إثرها يتم التعرف على التردد الجديد لقناة وناسة أطفال الناقلة لكل ما يبحث عنه الأطفال في الدول العربية، وذلك كما يأتي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الخاص بالقناة: 11430.

استقطاب وناسة: عمودي.

معامل الترميز لقناة وناسة: عمودي.

فيما أن معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

حدث تردد قناة وناسة طفل على القمر الصناعي

ولكي تقوم بتنزيل التردد الجديد لقناة وناسة على القمر الصناعي العرب سات، فعليك اتباع الأتي:-

القمر الصناعي الثاني: العرب سات.

فيما أن التردد الخاص بها: 11270.

استقطابها على العرب سات: عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل الترميز للقناة: 3/4.

ما تتميز به قناة وناسة؟

تتميز قناة وناسة أطفال بالعديد من المزايا المختلفة عند القيام بتحميلها على الأقمار الصناعية سواء النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يأتي:-