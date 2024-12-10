فرصة لن تتكرر “سجلي الآن للحصول على 800 دينار” .. التسجيل في منحة المرأة الماكثة 2024

أصدرت الحكومة الجزائرية للسيدات منحة المرأة الماكثة في البيت وهي عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه شهريًا، وذلك من أجل مساعدتهم على استقرار الحياة المادية وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل تقلب الأسعار وسوء ظروف البلاد الاقتصادية، وهذا من أجل تحسين المستوى المعيشي للكثير من السيدات اللاتي لا يوجد لديهم أزواج، أو السيدات اللاتي أزواجهم يعانون من البطالة وبدون دخل.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة

تستطيع السيدات التسجيل في منحة المرأة الماكثة من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

اختر خدمة “منحة المرأة الماكثة في البيت”.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة في نموذج التسجيل بشكل صحيح.

الموافقة على الشروط والأحكام الظاهرة.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “تقديم الطلب”.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على منحة المرأة الماكثة وهي كالتالي: