ما هي حقيقة زيادة الرواتب؟ .. المالية تكشف عن جدول صرف رواتب شهر ديسمبر 2024

أعلن وزير المالية عن جدول صرف رواتب شهر ديسمبر 2024 لجميع العاملين والموظفين في الدولة بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وأكدت على أنه تم تحديد خمسة أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها، وتم تحديد أربعة أيام من شهر ديسمبر لصرف متأخرات مستحقات العاملين خلال شهر ديسمبر وذلك منعًا للتزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

جدول صرف رواتب شهر ديسمبر

وضع وزير المالية جدول صرف رواتب العاملين في الدولة لشهر ديسمبر والذي جاء كالآتي:

الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها يحصلون على راتب قيمته 11000 جنيه.

أصحاب الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على راتب قيمته حوالي 8508 جنيه.

يصل مرتب المدير العام أو ما يعادله إلى 7212 جنيه.

الدرجة الأولى يحصلون على راتب قيمته بعد الزيادة 6564 جنيه.

مرتب الدرجة الثانية بعد قرار الزيادة 5864 جنيه.

الدرجة الثالثة يحصلون على راتب شهري قيمته حوالي 5650 جنيه.

مرتب الدرجة الرابعة بعد الزيادة 5093 جنيه.

موعد صرف رواتب شهر ديسمبر

كشف الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أنه سوف يتم صرف رواتب العاملين في الدولة بدايًة من يوم 22 ديسمبر، على أن تبدأ توفير مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآف تبعًا للمواعيد التي أعلنت عنها المنظومة المالية الإلكترونية، وموعد صرف رواتب المتأخرات يبدأ من يوم 8 ديسمبر ويستمر حتى 10 ديسمبر، والمرتبات سوف تكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بداية الصرف المحدد لجميع الجهات الإدارية.