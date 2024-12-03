استعد الآن لموعد شهر رمضان 2025 بالتاريخ الميلادي “وتوقعات موعد عيد الفطر المبارك”

ازدادت معدلات البحث في الفترات الأخيرة عن موعد شهر رمضان 2025 وموعد عيد الفطر، من أجل الاستعداد للاحتفال به وتأدية فروض الصلوات والتراويح، وبحسب الحسابات الفلكية فإن موعد عيد الفطر المبارك من المتوقع أن يأتي يوم 30 مارس أو 31 مارس 2025، على أن تستطلع دار الإفتاء موعد شهر رمضان وموعد عيد الفطر المبارك وتحدد موعده الرسمي.

شهر رمضان 2025

جاءت توقعات الحسابات الفلكية متبقي حوالي 93 يوم على حلول شهر رمضان الكريم 2025، حيث يعتبر شهر رمضان المبارك من أفضل الشهور الهجرية عند المسلمين، لما يتميز به من روحانيات خاصة وطقوس دينية والعبادة والتقرب إلى الله، وهو الشهر التاسع من العام الهجري، والذي فضله الله سبحانه وتعالى عن باقي أشهر السنة، وصيام شهر رمضان فريضة على كل مسلم لأنه أحد أركان الإسلام.

موعد شهر رمضان 2025

تشير بعض الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد الدولي للفلك أن موعد شهر رمضان المبارك من المتوقع أن يأتي يوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2025 أو يوم السبت الموافق 1 مارس 2025، ومن المتوقع أن ينتهي الشهر الكريم يوم 30 أو 31 مارس 2025، ومع ذلك فإن استطلاع هلال شهر رمضان رسميًا في أنحاء مختلفة من العالم وهو ما يحدده الموعد الدقيق لشهر رمضان، وستستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1446هـ استعدادًا للإعلان عن موعد حلول شهر رمضان الرسمي.

عبارات تهنئة بمناسبة شهر رمضان 2025