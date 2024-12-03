حقيقة زيادة منفعة ذوي الإعاقة بعمان 2024 وموعد الصرف لشهر نوفمبر

انتشرت الكثير من الأخبار حول زيادة منفعة ذوي الإعاقة بعمان وذلك بنسبة تصل حتى 40 ٪ والتي من المقرر أن يتم صرفها بدءا من شهر نوفمبر القادم وذلك جعل جميع المستفيدين يتساءلوا حول حقيقة هذا الأمر وبناء على ذلك قام مجلس الوزراء بالرد وهذا ما سوف نوضحه لكم اليوم من خلال مقالنا، ويجب العلم أن الحكومة العمانية قامت بتوفير الكثير من برامج الدعم المختلفة ومن أبرزها منحة ذوي الإعاقة والتي يتم صرفها للمعاقين داخل الدولة وذلك من أجل مساعدتهم وتوفير الرعاية والخدمات التي يحتاجونها.

زيادة منفعة ذوي الإعاقة بعمان

بعد التساؤلات العديدة حول زيادة منفعة ذوي الإعاقة بعمان قام مجلس الوزراء بالرد وأوضح أنه حتى الوقت الحالي لم يتم صدور أي قرارات بشأن هذه الزيادة وأن هذه الأخبار ليست لها صحة من الأساس كما أكد على أنه في حال إصدار زيادة سوف يتم الإعلان عنها من خلال الصفحات الرسمية.

موعد صرف منفعة ذوي الإعاقة لشهر نوفمبر

وفقا لما أعلن عنه صندوق الحماية العماني أنه يتم صرف المنحة في اليوم الثامن عشر من كل شهر ميلادي ويجب العلم أن هذا الموعد ثابت ولا يتم تغييره إلا إذا واجه يوم عطلة.

الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء

تقوم جمعية النور للمكفوفين بتنظيم هذا اليوم وفيه يتم تجميع الطلاب ومجموعة من الشخصيات العامة ويتم نشر مجموعة من البرامج التوعوية والتي توضح كيفية التعامل مع المكفوفين كما تقوم أيضا بتوضيح الأدوات التي يحتاجها المكفوف من أجل ممارسة النشاط اليومي الخاص وتوضح أيضا كيفية الاستخدام والهدف من ذلك هو تعزيز الوعي وتوفير بيئة مناسبة لهم في المجتمع.

ما هي برامج الدعم بعمان

توفر الحكومة العمانية مجموعة من برامج الدعم المختلفة ومنها منفعة للعاطلين وكذلك السيدات الغير متزوجات والمعاقين وذلك من أجل مساعدتهم في الحصول على جميع الإحتياجات الخاصة بهم وتوفير حياة أفضل لهم.