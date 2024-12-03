خطوات تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 الجديد “أتفرج على الطبيعة بجودة عالية”

يسعى الكثير والكثير من متابعين الافلام الوثائقيه المشوقة التي تعرضها قناة ناشونال جيوغرافيك البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 بعد تحديثه، والجدير بالذكر ان هذه القناة تم تتميز بالعديد من المواضيع التي تجذب المشاهد والتي تكون مثيره ومشوقه، حيث تعرض قناة ناشونال جيوغرافيك مواضيع هامة عن الحياة والطبيعة البرية ايضا برامج المغامرات الاستكشافية، حيث تعرض أيضا برامج عالم الحيوان وبرامج عن الحضارات المختلفة، وأن هذه القناه مفيدة لجميع المشاهدين حيث يستفيدون منها بكم هائل من المعلومات عن الحياة البرية والحياة البحرية وفي السطور القادمة سوف نذكر لكم التردد الجديد لقناة ناشونال جيوغرافيك 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024

الان من السهل متابعة قناة ناشونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات بعد تحديثه في 2024 وجاء التردد الذي يخص القمر الصناعي نايل سات على النحو الآتي:

التردد 11411

معامل تصحيح الخطا 5/6

معدل الترميز 27500

معدل استقطاب افقي

الجوده hd

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على القمر الصناعي عرب سات

والآن يمكنك متابعة القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:

التردد 11408

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطا 3/4

الجوده hd

الاستقطاب افقي

كيفيه تحميل قناه ناشونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال

يمكن من اتباع خطوات بسيطه وسهله تحميل القناة على الرسيفر الخاص بكم فابقوا معنا في الخطوات التالية: