خطوات تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 الجديد “أتفرج على الطبيعة بجودة عالية”

يسعى الكثير والكثير من متابعين الافلام الوثائقيه المشوقة التي تعرضها قناة ناشونال جيوغرافيك البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 بعد تحديثه، والجدير بالذكر ان هذه القناة تم تتميز بالعديد من المواضيع التي تجذب المشاهد والتي تكون مثيره ومشوقه، حيث تعرض قناة ناشونال جيوغرافيك مواضيع هامة عن الحياة والطبيعة البرية ايضا برامج المغامرات الاستكشافية، حيث تعرض أيضا برامج عالم الحيوان وبرامج عن الحضارات المختلفة، وأن هذه القناه مفيدة لجميع المشاهدين حيث يستفيدون منها بكم هائل من المعلومات عن الحياة البرية والحياة البحرية وفي السطور القادمة سوف نذكر لكم التردد الجديد لقناة ناشونال جيوغرافيك 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024
الان من السهل متابعة قناة ناشونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات بعد تحديثه في 2024 وجاء التردد الذي يخص القمر الصناعي نايل سات على النحو الآتي:
- التردد 11411
- معامل تصحيح الخطا 5/6
- معدل الترميز 27500
- معدل استقطاب افقي
- الجوده hd
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على القمر الصناعي عرب سات
والآن يمكنك متابعة القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد التالي:
- التردد 11408
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطا 3/4
- الجوده hd
- الاستقطاب افقي
كيفيه تحميل قناه ناشونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال
يمكن من اتباع خطوات بسيطه وسهله تحميل القناة على الرسيفر الخاص بكم فابقوا معنا في الخطوات التالية:
- اولا من خلال الريموت كنترول اختر البحث في القنوات
- ثانيا بعد ذلك اضغط على التثبيت اليدوي
- ثالثا قم بإدخال التردد الذي تم ذكره الذي هو خاص بالقناة، واختيار القمر الصناعي المراد سواء كان عرب سات او نايل سات
- رابعا اضغط على خانة البحث وانتظر البدع لحظات وسيتم العثور على القناه من قبل جهاز الاستقبال
- اخيرا اضغط بعدها على حفظ وسيتم تثبيتها على الفور