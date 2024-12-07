بأخر وجبة في العراق “اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024-2025” .. استعلم عن اسمك

العديد من المواطنين في العراق يبحثون ليتعرفوا على كيفية الاستعلام بشأن أسماءهم في الرعاية الاجتماعية في العراق، والجدير بالذكر أنه بكل سهولة الآن يمكن أن يستعلم كل الاشخاص في العراق عن هذه الأسماء التي ستحصل على الدعم من هذا البرنامج التي توفره الحكومة العراقية لكل المواطنين الذين يحتاجون لهذا الدعم والتي يجب أن تتوفر بهم شروط لازمة للحصول على هذا الدعم، الجدير بالذكر أن هذا البرنامج من المعروف عنه انه من البرامج المهمة التي تدعم المواطن الذي يتواجد به الشروط الضرورية للحصول على هذا الدعم من قبل الحكومة العراقية، وفي السطور القادمة سوف نذكر لكم هذه الشروط.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

الآن يستطيع المواطن في العراق ان يستعلم عن اسمه في أسماء الرعاية الاجتماعية والتي تم إدراجها وقبولها من قبل الشؤون الاجتماعية العراقية ووزارة العمل تاكدت منها أن هذا المواطن كان مستحقا للدعم أم لا يستحق وفي الخطوات التي سنذكرها لكم لمعرفة الاستعلام:

في بداية الامر ادخل الى الموقع الرسمي الا وهو منصة مظلتي من هنا

ثانيا اختر ايقونة الخاصة ببرنامج الرعاية الاجتماعية

ثالثا يلزم الأمر بعدها ان تختار رقم الوجبة

رابعا يجب ان تختار خانة الاستعلام عن الاسماء الخاصة بالرعاية الاجتماعية

اخيرا اضغط على ايقونة الاستعلام

شروط الحصول على دعم ورعاية الاجتماعية

الآن يمكن للمواطن العراقي بكل يسر وسهولة أن يحصل على دعم الخاص بالرعاية الاجتماعية إذا توفرت لديه الشروط القادمة: