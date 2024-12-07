مددها 90 يوم عبر ابشر “تقديم طلب تمديد مهلة سداد مخالفات المرور 1446”

قامت الخدمات المرورية في المملكة بالإعلان عن خطوات تقديم طلب تمديد مهلة سداد مخالفات المرور بشكل إلكتروني توفيرا للوقت والجهد على المواطن، وقد تنطبق هذه الإجراءات على المخالفات التي قامت المادة رقم 75 في قانون المرور بالنص عليها وهي المخالفات التي تم تسجيلها بعد تاريخ 18 من إبريل هذا العام فقط.

تقديم طلب تمديد مهلة سداد مخالفات المرور

يمكن تقديم طلب تمديد مهلة سداد مخالفات المرور بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختار كلمة خدماتي من الخيارات الظاهرة في القائمة الرئيسية، ثم كلمة تمديد مهلة سداد مخالفات المرور.

الموافقة على الشروط والأحكام بعد الإطلاع عليها.

النقر على كلمة بدء الخدمة، ثم اتباع باقي الخطوات المطلوبة.

عند الانتهاء من كافة الخطوات، فسوف يتم انتهاء العملية بنجاح.

شروط تقديم طلب تمديد سداد المخالفات

يجب توافر عدة شروط من أجل تمديد سداد المخالفات المرورية، وهذه الشروط تتمثل في الآتي: