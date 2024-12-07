نسبة 50% .. خطوات التسجيل في دعم المرأة العاملة في السعودية “الموارد البشرية تكشف التفاصيل”

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تقديم الدعم للنساء السعوديات العاملات بنسبة 50٪ من مبلغ حجز الضيافة لمن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، كما يمكن التقديم للتسجيل في الدعم بشكل إلكتروني من خلال موقع صندوق تنمية الموارد البشرية توفيرا للوقت والجهد على المرأة السعودية.

خطوات التسجيل في دعم المرأة العاملة في السعودية

يمكن التقديم للتسجيل في دعم المرأة العاملة بالمملكة بشكل إلكتروني، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لصندوق تنمية الموارد الاجتماعية والبشرية.

الذهاب إلى الصفحة الخاصة بدعم ضيافة الأطفال.

إدخال البيانات المطلوبة في الحصول المخصصة لها والتأكد من صحتها.

يبدأ الصندوق بالنظر في الطلب للتأكد من استيفاء معايير وضوابط الحصول على الدعم.

سوف يتم في النهاية إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف الخاص بالمرأة تفيد أحقية الحصول على الدعم أم لا.

شروط الحصول على دعم المرأة السعودية العاملة

يجب توافر عدة شروط مطلوبة في المرأة السعودية العاملة للحصول على الدعم من قبل الوزارة، وهذه الشروط تتمثل في الآتي: