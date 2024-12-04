رابط مباشر.. تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية بوابة الأزهر وموعد التقديم 2025

عبر رابط مباشر، تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية بوابة الأزهر، يبحث طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية عن كيفية تسجيل استمارتهم إلكترونيًا، حيث قام الأزهر الشريف بتوفير رابط إلكتروني لتسهيل عملية التسجيل على الطلاب، ويحرص الطلاب على إتمام التسجيل قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث شددت الوزارة على ضرورة إتمام التسجيل، وقد بدأت عملية التسجيل منذ 1 ديسمبر 2024، وتستمر حتى 19 من نفس الشهر، في هذا المقال، سنعرض لكم رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024-2025.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024-2025

رابط مباشر تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية بوابة الأزهر، يمكن للطلاب الدخول إلى رابط التسجيل المخصص لاستكمال الاستمارة من خلال هذا الرابط.

عند الدخول، يجب على الطالب إدخال الرقم القومي الخاص به والرقم السري في المكان المخصص لذلك، ثم الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”، بعد تسجيل الدخول، يجب على الطالب ملء الاستمارة بكافة البيانات المطلوبة، وفي النهاية الضغط على كلمة “تسجيل”.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية

تعرفنا على رابط مباشر، تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية بوابة الأزهر، ننتقل الآن بكم إلى الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، حيث حدد الأزهر الشريف مجموعة من الأوراق التي يجب على الطلاب تقديمها لتسجيل استمارتهم، وتشمل:

إيصال دفع المصروفات الدراسية الأصلية مع صورة منها.

إيصال رسوم الامتحانات للطلاب.

تقديم 4 صور شخصية ذات خلفية بيضاء مكتوب عليها الاسم الرباعي للطالب.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024/2025

تساءل الطلاب عن موعد بدء امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، والتي من المقرر أن تبدأ يوم الخميس الموافق 16 يناير 2024، مع ملاحظة أن امتحانات الشهادة الابتدائية ستتزامن مع نفس الأيام.

نصائح خاصة للتسجيل