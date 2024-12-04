الآن.. التسجيل في كلية علي الصباح العسكرية بالكويت 2025

التسجيل في كلية علي الصباح العسكرية بالكويت 2025، أعلن الجيش الكويتي عن فتح باب التسجيل في كلية علي الصباح العسكرية للدفعة عام 2025 من طلبة الضباط الحاصلين على الشهادة الجامعية، بدءًا من اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024، وفقًا للشروط التي وضعتها إدارة الكلية، وأوضح البيان أنه سيتم التسجيل إلكترونيًا فقط عبر موقع الكلية في هذا المقال، سنوضح طريقة التسجيل على الرابط وكذلك متطلبات التقديم للدفعة 24 من طلبة الضباط، فتابعونا.

طريقة التسجيل في كلية علي الصباح العسكرية

التسجيل في كلية علي الصباح العسكرية بالكويت 2025، حيث أعلنت الكلية أنه بعد اجتياز الطلاب لجميع مراحل القبول، بما في ذلك المقابلات الشخصية والفحص الطبي الشامل، وفي حال توافر جميع شروط القبول، سيتم اختيار الطلبة المقبولين عن طريق القرعة لضمان العدالة بين جميع المتقدمين، كما سيتم إرسال إشعارات للطلاب عبر تطبيق “هويتي” لتحديد مواعيد المقابلات الشخصية.

رابط تسجيل كلية علي الصباح العسكرية 2025

تعرفنا على طريقة التسجيل في كلية علي الصباح العسكرية بالكويت 2025، ننتقل الآن للتعرف على رابط التسجيل في كلية علي الصباح العسكرية بالكويت، قبل البدء في التسجيل، يجب على الطلاب مراجعة شروط القبول والتأكد من توافرها لديهم. وفيما يلي خطوات التسجيل الإلكتروني:

الدخول إلى رابط موقع الكلية عبر الرابط التالي. النقر على “التسجيل في الدورة 24 طلبة ضباط”. إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة مع التأكد من صحتها. النقر على “تأكيد البيانات المسجلة”. إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة صور عبر الماسح الضوئي. إرسال الطلب وانتظار نتيجة التقديم عبر رسالة نصية عبر تطبيق “هويتي”.

شروط التقديم في كلية علي الصباح العسكرية 2025

يشترط في المتقدم ما يلي: