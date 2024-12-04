استعد!!.. موعد امتحانات الترم الأول نصف العام الدراسي 2025 والخريطة الزمنية للعام الدراسي

موعد امتحانات الترم الأول نصف العام الدراسي 2025 والخريطة الزمنية للعام الدراسي، يهتم الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات بمعرفة موعد امتحانات نصف العام الدراسي، ويزداد هذا الاهتمام مع مرور الوقت حتى يتمكنوا من التحضير الجيد لها، في هذا السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الصفوف الابتدائية والإعدادية والثانوية، وكذلك الجامعات، بعد تحديد موعد انتهاء الفصل الأول من العام الدراسي 2025.

موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، فإن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى الشهادة الإعدادية، ستبدأ في يوم 11 يناير 2025، وتستمر حتى يوم 16 من نفس الشهر.

أما بالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية، فستبدأ في يوم 18 يناير 2025، وتستمر لمدة خمسة أيام، حتى 23 من نفس الشهر، وذلك بعد أن ينتهي الفصل الدراسي الأول في 23 ديسمبر 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي

تعرفنا معكم على موعد امتحانات الترم الأول نصف العام الدراسي 2025، نصل الآن إلى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الخريطة الزمنية التي تم اعتمادها من وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي تتضمن ما يلي:

بداية الفصل الدراسي الأول: 21 سبتمبر 2024

نهاية الفصل الدراسي الأول: 23 ديسمبر 2024

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل: 11 يناير 2025

بداية إجازة نصف العام: 25 يناير 2025

نهاية إجازة نصف العام: 6 فبراير 2025

بداية الفصل الدراسي الثاني: 8 فبراير 2025

نهاية الفصل الدراسي الثاني: 5 يونيو 2025

بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل: 24 مايو 2025

بداية امتحانات الدبلومات الفنية: 31 مايو 2025

بداية امتحانات الشهادة الثانوية: 14 يونيو 2025

إجراءات ما قبل الامتحانات

حرصت وزارة التربية والتعليم على تنفيذ مجموعة من الإجراءات لضمان سير الامتحانات بطريقة منتظمة وعادلة، وتشمل: