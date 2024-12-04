بضغطة زر.. نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية دفعة 1446

رابط نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين دفعة 1446، أصبح من أكثر المواضيع بحثًا بعد إعلان الكلية عن القبول النهائي للطلاب المتقدمين للعام الدراسي 1446، ممن يحملون شهادات (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، الزمالة أو البورد)، وأكدت لجنة القبول بالكلية على ضرورة التزام الطلاب المقبولين بالحضور في المواعيد المحددة لإتمام إجراءات القبول، عقب التخرج، يحصل الخريجون على رتبة “ملازم أول” ويتم توزيعهم على الأماكن التي تحتاج إلى سد العجز.

طريقة الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية

نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية دفعة 1446، يمكنك الآن الوصول إلى طريقة الاستعلام عن نتائج كلية الملك خالد العسكرية والتي يمكنك الحصول عليها من خلال رابط مباشر عبر إتباعك للخطوات التالية:

الدخول إلى رابط نتائج القبول من هنا. من الصفحة الرئيسية، قم بتسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور. اختر “إدارة القبول والتسجيل” ثم حدد “النتائج”. أدخل بياناتك الشخصية المطلوبة، ثم اضغط على “بحث” لتظهر لك النتائج.

مميزات الطلاب أثناء فترة الدراسة

تمنح كلية الملك خالد العسكرية عدة مزايا للطلاب طوال فترة الدراسة، تشمل:

صرف مكافأة شهرية تساوي نصف راتب الدرجة الأولى لرتبة ملازم.

تحمل الكلية لكافة النفقات الدراسية من كتب تدريبية ونشرات.

توفير سكن داخلي مجهز لكل طالب.

توفير إعاشة كاملة خلال التمارين الميدانية.

توفير ملابس عسكرية وملابس تمرين.

إشراف كامل على الطعام والشراب داخل الكلية.

تقديم العلاج الطبي في مستشفيات الكلية.

توفير وسائل النقل لجميع الطلاب بشكل مجاني.

بعد إعلان نتائج القبول النهائي، يتعين على الطلاب المقبولين الاستعداد للدراسة والتحول من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية، التي تعدهم الكلية لها قبل منحهم رتبة “ملازم أول” ودخولهم إلى الحياة العملية.

كليات وتخصصات جامعة الملك خالد

تقدم جامعة الملك خالد مجموعة واسعة من التخصصات التي تتيح للطلاب الانضمام إلى صفوفها في التخصصات التالية: