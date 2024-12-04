عقوبة الحبس 3 سنوات ودفع 5000 دينار .. تحديثات جديدة في قوانين المرور بالكويت

أشار الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء “يوسف الخدة” عن إجراء تحديثات جوهرية في قانون المرور، وذلك بعد النظر في القوانين القديمة ومراجعتها بشكل دقيق من قبل لجنة الفتوى والتشريع والنيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى، وجاءت القوانين الجديدة لتعزيز السلامة المرورية وزيادة الأمان عن طريق إضافة مادة قانونية جديدة تفرض غرامة مالية مشددة لبعض المخالفات التي تسبب خسائر كبيرة وعقوبات بالسجن أيضا.

تعديلات قانون المرور الجديد

أفصح اللواء “يوسف الخدة” عن التعديلات التي يشملها قانون المرور الجديد، حيث تم إضافة مادة مقسمة إلى ثلاث فئات رئيسية عند قيادة المركبات وإحداث حالات خطيرة عند مخالفة قوانين المرور، وتمثلت العقوبات فيما يلي:

الفئة الأولى في حالة قيادة المركبة تحت تأثير مخدر فإن الغرامة:

فرض مبلغ يتراوح قيمته ما بين 1000 دينار كويتي وحتى 2000 دينار والحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن عامين.

الفئة الثانية القيادة تحت تأثير مخدر وإحداث تلف بالممتلكات العامة أو الخاصة تكون الغرامة:

متراوحة ما بين 2000 وحتى 3000 دينار كويتي والحبس عام ونصف إلى عامين.

الفئة الثالثة القيادة تحت تأثير المسكرات والتسبب في إصابة أو وفاة شخص فتكون الغرامة:

5000 دينار كويتي ومدة حبس ثلاثة أعوام.

تطبيق العقوبة يتم فورا في حالة تحرير محضر رسمي لإثبات المخالفة في قسم الشرطة، وكل هذه التشريعات حرصا من الحكومة الكويتية على تعزيز السلام العامة وتقليل الحوادث والخسائر الناتجة عن القيادة المتهورة ومخالفة القوانين، فتعد هذه الخطوة مفتاح لبناء بيئة مرورية آمنة وأكثر تنظيم.

طريقة الاستعلام عن الغرامات المرورية

توفر الحكومة الكويتية بوابة إلكترونية خاصة بمتابعة المخالفات المسجلة على المركبة التي تملكها، وللتمكن من الاستعلام عن قيمة الغرامة عليك باتباع ما يلي: