الآن.. طريقة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق 2024

طريقة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق، شهدت معدلات البحث ارتفاعًا من قبل المواطنين في العراق لمعرفة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية ضمن الوجبة الأخيرة 2024 “الوجبة السابعة”، وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه لم يتم رفع أسماء المقبولين حتى الآن، وتُعد هذه المبادرة من أبرز البرامج التي تقدمها الحكومة العراقية للأسر ذات الدخل المحدود، بهدف تحسين مستوى معيشتهم ومساعدتهم على التعايش في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار في البلاد.

طريقة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

طريقة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق، حيث يمكن للأفراد الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

أولًا، قم بالدخول إلى رابط منصة “مظلتي” التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية. اضغط على أيقونة “الخدمات الاجتماعية”. اختر “الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”. بعد ذلك، حدد “الوجبة السابعة” وأدخل كافة المعلومات المطلوبة. أخيرًا، اضغط على أيقونة “الاستعلام” وستظهر النتيجة بمجرد الإعلان عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

خضنا معكم فيما سبق طريقة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، نصل الآن إلى شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، لتلقي الدعم، يجب توافر بعض الشروط التي وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ويقيم بشكل دائم في العراق.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا بالنسبة للرجال، ومن 15 عامًا إلى 55 عامًا بالنسبة للنساء.

يجب ألا يمتلك المتقدم أي ممتلكات أو عقارات ذات قيمة كبيرة.

ألا يكون المتقدم يحصل على مرتب أو دخل شهري ثابت.

الفئات المستحقة للدعم

تتلقى وزارة العمل العديد من الطلبات التي تصل إلى الآلاف للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وقد قامت الوزارة بتخصيص هذا الدعم لعدد من الفئات المجتمعية البارزة، ومن أبرزها: