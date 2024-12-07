وزارة التربية العراقية: موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق وأهم استعدادات وزارة التربية العراقية لهذه الاختبارات

يوجد عدد كبير من التساؤلات حول موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق، من قبل جميع الطلاب وكذلك أيضا أولياء الأمور ويأتي ذلك بعد قيام وزارة التربية العراقية بتحديد موعد الاختبارات عن طريق الصفحات الرسمية الالكترونية الخاصه بها وقد نقلت الجهات التعليميه أن تحديد الاختبارات قد أتى من أجل سير العملية الامتحانية بصوره دقيقة كما أكدت الوزارة على ضرورة توفير الشفافية والعدالة بالاضافه الى وجود الرقابة على الطلاب ويجدر بنا الإشارة أن هذه الاختبارات تاتي لتحديد مستوى جميع الطلاب التعليمي.

موعد امتحانات نصف السنة 2025 العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية عن موعد اختبارات نصف السنة لعام 2025 وقد يأتي على النحو التالي:

تبدأ عمليه الاختبارات في يوم الاربعاء الموافق يوم 15 يناير 2025.

تنتهي عمليه الاختبارات يوم الخميس الموافق يوم 30 يناير 2025.

تبدأ أجازه منتصف العام يوم 1 فبراير 2025 على أن تستمر الاجازة لمده 15 يوم.

أهمية اختبارات منتصف العام 2025

العمل على معرفة مستوى الطلاب الأكاديمي ومعرفة مدى الاستيعاب للطلاب في المناهج المقررة.

يمكن من خلال هذه الاختبارات وضع الخطط الخاصه بالفصل الدراسي الثاني.

تحديد نقاط القوه والضعف لجميع الطلاب.

استعدادات وزارة التربية العراقية لاختبارات منتصف العام

تحرص دائما وزارة التربية في العراق بالعمل على وضع الخطط الجيده لسير العمليه الامتحانية ويأتي ذلك عن طريق التالي: