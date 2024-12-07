وزارة المالية الجزائرية: أبرز تعديلات قانون التقاعد الجديد في الجزائر 2024 + سن التقاعد الجديد وأهم الشروط المطلوبة لطلب التقاعد

هناك العديد من الانباء التي يتم تداولها حول قانون التقاعد الجديد في الجزائر، وتعديل سن التقاعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث ان معدلات البحث قد ازدادت بشكل كبير خلال هذه الايام كما قامت الجريده الرسميه في دوله الجزائر بالعمل على نشر التعديلات الجديده بالاضافه الى توضيح الحكومة اهم الاسباب التي ادت الى التطوير نظام التقاعد وهو العمل على امداد الاشخاص المتقاعده من مستوى المعيشي الملائم لهم ولمعرفه تفاصيل اكثر تابع التالي.

قانون التقاعد الجديد في الجزائر 2024

من ابرز التفاصيل الخاصه بقانون التقاعد الجديد في دوله الجزائر 2024 ما يلي:

يكون سن التقاعد الخاص بالرجال العاملين هو 60 سنة.

يكون سن التقاعد الخاص بالنساء هو 55 سنه كما اتاحت الحكومه التقاعد المبكر للنساء في بعض الحالات الخاصه.

يمكن الاستفاده من تقليل عدد خمس اعوام من سن التقاعد الاشخاص العاملين في بعض المهن الصعبه والشاقه.

اما في حاله الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه يكون سن التقاعد هو 50 سنه.

يكون سن التقاعد للاشخاص العاملين في بعض المهن الصعبه هو 57 سنه.

أهم شروط التقاعد في الجزائر 2024

قامت وزاره الماليه في دوله الجزائر بتوضيح اهم شروط التي يجب ان تتوفر للتقديم على طلب التقاعد ومن ابرز هذه الشروط ما يلي: