أحداث مشوقة في الحلقة 173 من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس على قناة الفجر الجزائرية في هـذا الموعد.. ألباي يكشف خيانة غينجار في الديوان

يوجد عدد كبير من التساؤلات في الفتره الاخيرة عن احداث مسلسل قيامة عثمان، الموسم السادس وخاصه الحلقه 173 وياتي ذلك بعد أن قام عثمان بانقاذ ابنته فاطمة من علاء الدين واروهان اخواتها دون تعرضها لاي اذى او خطر ومن الجدير بالذكر ان المسلسل يتم عرضه في تمام الساعه 8:00 مساء بتوقيت القاهره على قناه اي تي في التركيه دون وجود اي ترجمه كما يتم اعاده الحلقه في تمام الساعه 9:00 مساء على قناه الفجر الجزائرية.

مسلسل قيامة عثمان الحلقه 173

يسعى صناع المسلسل الى زياده المشاهدات للمسلسل في الحلقه 173 عن طريق عرض عدد كبير من الاحداث المثيره والشيقه التي تقوم بالجمع بين القبطان لوكس الاميره صوفيا بالاضافه الى السيده باله والسلطان حيث يتم الجمع بينهما باحداث داميه في الماضي كما تسع صوفيا الى أخذ الأشياء التي قام المؤسس عثمان بأخذها منها وقلعتها حيث أنها قد عادت في هذا الجزء للانتقام من القائد لوكس والقبطان، كما تسعى الى القضاء على عثمان لذلك فان عدد كبير من المشاهدين ينتظرون متابعه الاحداث بشكل كبير كما يتوقع الكثير ان قتل غونجا وبلا وهو الفيرا سوف يكون مجرد حلم.

اهم القنوات الناقله لمسلسل عثمان

لمعرفه اهم القنوات التي تقوم بنقل مسلسل عثمان في الموسم السابع هي قناه اي تي في التركيه بالاضافه الى قناه الفجر الجزائريه، حيث من الممكن لجميع متابعي مسلسل قيامه عثمان والعديد من المسلسلات الاخرى تنزيل تردد قناه الفجر الجزائريه على القمر الصناعي النايل سات من خلال كتابه التالي: