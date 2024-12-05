تــابع موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 34 الموسم الثاني عبر قناة الفجر الجزائرية والقنوات الناقلة له.. Selahaddin الأيوبي قاهر الصليبيين

هناك العديد من التساؤلات حول مسلسل صلاح الدين الأيوبي، حيث يتميز هذا المسلسل بتقديم العديد من المشاهد الدراميه التي تنال اعجاب المتابعين بالاضافه الى انها تكون مشوقه للغايه وتدور احداث هذا المسلسل حول شخصيه القائد صلاح الدين الايوبي ودائما ما تشهد حلقات المسلسل تطورات درامية هامه لمعرفه اهم الانجازات التي قدمها لتجعله أبرز القادة في التاريخ ولمعرفة والقنوات الناقلة للمسلسل يرجى متابعة السطور التالية.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يتم عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي على العديد من القنوات بمواعيد مختلفة وتأتي مواعيد العرض كما في التالي:

يعرض المسلسل في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية على قناة تي ار تي التركية وفي تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية.

من الممكن متابعة احداث المسلسل بصورة يومية على قناة الفجر الجزائرية حيث يتم إذاعة الحلقات في تمام الساعة 10:30 بتوقيت دولة القاهره.

قصة مسلسل صلاح الدين الأيوبي

أهم ما يميز مسلسل صلاح الدين الأيوبي هو الأحداث التي تتم من إنجازات قد قام بها البطل وأثرت في تاريخ الدوله الاسلاميه وتحليل القدس من يد الصليبيين بالإضافة إلى تسليط الضوء على المعركة التي تعتبر معركة حاسمة حيث أنها تمثل نقطة التحول وهي معركة حطين.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

يمكن الاستمتاع بجميع ما يتم عرضه عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات من خلال اتباع التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12034

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطا:⅚.

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات

يمكن تنزيل قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي من عرب سات عن طريق اتباع التالي: