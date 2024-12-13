لمحبى الدراما التلفزيونية..استقبل الأن تردد قناة رؤيا الجديد على النايل سات والعرب سات

تعد قناة رؤيا من القنوات الرائدة في تقديم مجموعة من الأعمال الدرامية التي تركز بشكل أساسي على الدراما الأردنية والعربية، حيث تقدم مجموعة واسعة من المسلسلات المتميزة التي تلبي اهتمامات الجمهور، تتسم هذه المسلسلات بجودة عالية سواء من حيث الإنتاج أو الإخراج، مما يضمن للمشاهدين تجربة مشاهدة ممتعة وشيقة، بالإضافة إلى المسلسلات، تقدم قناة رؤيا تغطية مميزة للأخبار والفنون، مما يجعلها وجهة مفضلة لمتابعي التلفزيون في الأردن والدول العربية.

تردد قناة رؤيا الجديد.

يمكنك متابعة قناة رؤيا على قمري نايل سات و عرب سات من خلال الترددات التالية:

تردد قناة رؤيا على نايل سات.

التردد: 12398.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

تردد قناة رؤيا على عرب سات.

التردد: 12054.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

برامج قناة رؤيا.

تقدم قناة رؤيا مجموعة كبيرة من البرامج المتنوعة التي تناسب مختلف الأذواق والاهتمامات، من بين البرامج التي تعرض على القناة:

البرامج الإخبارية والحوارية:

تقدم القناة تغطية شاملة للأحداث المحلية والدولية، مع تقديم أراء وتحليلات عبر برامج حوارية متنوعة

البرامج الترفيهية والمسابقات:

تتضمن برمجة القناة العديد من البرامج الترفيهية الشيقة مثل برنامج نوباني الذي يعرض أحداث اليوم بطريقة كوميدية ساخرة، بالإضافة إلى برنامج ست نكهات المخصص لمنافسات الطهي بين المتسابقين.

البرامج الصحية والفكرية:

تقدم القناة برامج طبية وفقرات تفسير الأحلام التي تحظى بمتابعة كبيرة من الجمهور.

برامج رياضية:

تضم القناة أيضا استوديوهات تحليل رياضية تبث مباريات كرة القدم وتواكب الأحداث الرياضية الكبرى.

برامج وثائقية:

تقدم قناة رؤيا العديد من الأفلام الوثائقية التي تستعرض مواضيع متنوعة مثل التاريخ والثقافة والمجتمع.

برنامج دنيا يا دنيا:

برنامج صباحي يهتم بالقضايا الاجتماعية والأخبار اليومية.

المسلسلات التي تعرض على قناة رؤيا.

تتميز قناة رؤيا بعرض مجموعة من المسلسلات العربية التي تحظى بشعبية كبيرة، ويشمل ذلك: