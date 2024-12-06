الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر تعلن شروط منحة المرأة الماكثة في البيت وكيفية التقديم عليها

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر بالإعلان عن قرارها الجديد، وهو منح المرأة الماكثة في البيت منحة مالية جديدة تساعدها في إدارة شئون بيتها وإعالة أسرتها وأهل بيتها من مأكل ومشرب وملبس، فبهذا ساعدت الدولة على الارتقاء بمستوى الأسرة و ساعدت المرأة على الاستقلال المادي وتحسين مستوى المعيشة، وهذه المنحة تعتبر من أهم وأفضل المنح التى أطلقتها الدولة لمواطنيها، وهذه المنحة مخصصة فقط للمرأة الماكثة في المنزل التى ليس لها أي مصدر دخل لها وخلال مقالنا هذا سوف نعرض لكم التفاصيل الكاملة وشروط الحصول على المنحة.

شروط منحة المرأة الماكثة في المنزل

أطلقت الدولة منحة مالية مخصصة للأسر محدودة الدخل والتي ليس لها أي مصدر وتتعثر عليهم المعيشة، وذلك بهدف مساعدتهم على العيش بسلام وأمان واستقرار مثلهم مثل بقية المواطنين، وذلك أيضاً من أجل توفير الحاجات الضرورية التي يحتاجها أي فرد لكي يعيش، وهذه الشروط جاءت كالتالي:

أولاً أن تكون المرأة من أصل جزائري.

ألا تمتلك المرأة المقدمة لهذه المنحة أي عقارات أو أصول ثمينة.

أن تكون المرأة مقيمة إقامة دائمة في دولة الجزائر.

ألا تكون المرأة مسجلة في أي وظيفة من الوظائف الحكومية أو في القطاع الخاص.

أن يكون عمر المرأة المتقدمة لا يقل عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً.

الخطوات اللازمة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة

يلزم اتباع مجموعة من الخطوات للتسجيل في المنحة ، والتي أقرتها الدولة للتقديم الإلكتروني، وهذه الخطوات هي كالتالي: