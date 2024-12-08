وزارة التضامن الاجتماعى توضح … شروط الحصول على منحة وزارة التضامن للأطفال

منحة وزارة التضامن للأطفال تعتبر واحدة من البرامج الاجتماعية التي تقدمها الوزارة في مصر، بهدف دعم الأطفال وتحسين ظروف حياتهم، كما تخصص هذه المنحة للأسر ذات الدخل المنخفض التي تعاني من صعوبات اقتصادية، كما تقدم وزارة التضامن منح دراسية لمساعدة الأطفال في مواصلة تعليمهم، بالإضافة إلى منح دراسية للطلاب المتفوقين والمحتاجين لدعمهم في مسيرتهم التعليمية، وهذه المنح متاحة للطلاب في جميع المراحل التعليمية بداية من التعليم الأساسي وصولاً إلى التعليم العالي.

شروط الحصول على منحة وزارة التضامن.

شروط ومعايير المنحة المقدمة من وزارة التضامن التي يتلقاها الطفل من وزارة التضامن هي:

أن يكون الطفل من عائلة ذات دخل منخفض وفق معايير الفئات الأولى والثانية.

أن يكون الطفل مصري الجنسية.

الطفل لا يزيد عمره عن 18 عام.

عدم ارتباط الطفل بأي برنامج أو مشروع اجتماعي أخر يوفر له الدعم المالي.

يجب أن تحدد الأسر المستفيدة بناء على المسوح الاجتماعية والمستندات المطلوبة.

يتم عمل بحث لدراسة الحالات المستحقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

منح وزارة التضامن الاجتماعي المتعلقة بالتعليم.

تشتمل المنح الدراسية المقدمة من وزارة التضامن على العديد من البرامج التي تتضمن: