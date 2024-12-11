الحلقة 174 المؤسس عثمان..موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وما هو تردد قناة الفجر الجزائرية

قناة الفجر الجزائرية من ضمن أشهر القنوات الفضائية في الوطن العربي، والتي لديها أعلى نسبة مشاهدة بين قنوات كثيرة كما أنها باقة إعلامية هائلة تجمع بين البرامج الإخبارية والبرامج الثقافية، كما تأسست هذه القناة على أن تقدم الأخبار الحصرية، فهي الخيار الأول والأفضل أمامك، لأنه لا يوجد بها أي ألفاظ خارجة، دائمًا تدعم الحياة الاجتماعية بين الأسرة، وتتطور من نفسها بشكل مبهج يجعلنا دائمًا نقوم بالبحث عن التردد الخاص بها عندما تقوم بتغييره للتحديث من نفسها.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

وضحت قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بأن مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس يتم عرضه في يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 10 مساء ويتم إعادة الحلقة في يوم الجمعة المقبلة بعد صلاة الجمعة تقريباً

ما هو تردد قناة الفجر الجزائرية

من ضمن التقنيات الحديثة التي تقوم بها قناة الفجر الجزائرية انها تحسن من نفسها بشكل دائم وتساعد أيضا على أجادة إشارة متميزة، فبالتالي قامت القناة بتوفير تغطية كاملة وتوفير تردد خاص بها مما تساعد إيضا على استقبال القناة بشكلها الافضل لذلك إذا كنت ترغب عزيزي القارئ في الحصول على تردد القناه واستقبالها ومشاهده افضل محتوى يمكنك ان تتبع السطر القادمة:’

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034

معدل الترميز: 2750

الاستقطاب: أفقي (H)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أبرز برامج قناة الفجر الجزائرية

قناة الفجر الجزائرية تعد من القنوات المشهورة بتقديم بعض البرامج التي تتناسب مع الجميع لا يوجد بها أي الفاظ خارجة فبالتالي تساعد أيضا على توفير بعض المسلسلات التركية ومحتوى هادف من البرامج الدينيه وكل ما تقوم بتقديمه كل ما يلي:-