أضبطها الآن تردد قناة عمو يزيد الفضائية على القمر نايل سات وعرب سات بأعلى جودة للأطفال

يرغب العديد من أولياء الأمور في معرفة التردد الجديد لقناة عمو يزيد وذلك حيث أنها تعتبر من أفضل القنوات التي تقوم بتقديم محتوى مخصص للأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأناشيد والأغاني وكذلك الكرتون والبرامج الكوميدية، وجذبت القناة قاعدة كبيرة من الجماهير التي تتمثل في الأطفال حيث أنها تقوم بتقديم تجربه ترفيهية وكذلك تعليمية في نفس الوقت.

ضبط تردد قناة عمو يزيد

تهدف قناة عمو يزيد إلى تقديم الكثير من البرامج التي تعلم الأطفال السلوكيات والقيم الإيجابية، وذلك في شكل قصص وبرامج ومن وقت لآخر تقوم القناة بتغيير التردد وتحديثه وذلك لتحسين جودة القناة وما يتم تقديمه فيها، وكذلك لكل من تحسين الصوت والصورة ومنع حدوث تشويش بشكل نهائي.

تردد قناة عمو يزيد على القمر الصناعي نايل سات

يمكنك مشاهدة قناة عمو يزيد بعد تنزيلها وضبطها من القمر الصناعي النايل سات وذلك عن طريق البيانات التالية:

التردد الجديد للقناة هو: 11310.

الاستقطاب للقناة بشكل عمودي.

معامل الترميز هو

معامل تصحيح الخطأ يكون 4/3.

بذلك يمكن مشاهدة جميع أغاني عمو يزيد بكل سهولة في تلك الفترة بعد تنزيل تردد القناة على الريسيفر الخاص بك.

القناة الفضائية غير مشفرة ومتاحة لجميع الأطفال الصغيرة بكل سهولة.

كما تتميز القناة بأنها تقدم برامج وأغاني ممتعة جداً للأطفال على مدار 24 ساعة.

كذلك يمكن مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة على مدار اليوم بدون تشفير وبدون تقطيع.

طريقة ضبط وتنزيل تردد قناة عمو يزيد

تستطيع أن تقوم بضبط التردد الخاص بقناة عمو يزيد الجديد عن طريق بعض الخطوات وهي كما يلي: