حرامي سرق لولو..تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات وعرب سات للأطفال وفرحي أطفالك بأغاني جديدة

قناة وناسة منذ تأسيسها وهي من أفضل القنوات التي خصصت للأطفال بل تقدم القناة أروع الأغاني والأناشيد المميزة التي نالت إعجاب قاعدة كبيرة من المتابعين في تلك الفترة الزمنية بل أصبحت القناة لها شهرة واسعة في بلادنا ليس بسبب الأغاني التي تقدمها بل تقدم برامج وأناشيد ترفع من مستوى تفكير الطفل وأصبحت القناة لها شهرة واسعة بسبب نجاح القناة الفضائية.

ما هو تردد قناة وناسة كيدز على النايل سات

أصبحت القناة الفضائية لها شهرة واسعة في وطننا العربي بالكامل بل لها شهرة في البلاد العربية ككل بسبب أنها تقدم محتوى حصري بأغاني جديدة تسعد الأطفال الصغيرة وتقدم لهم محتوى لائق يجذب الكثير لذلك سوف نوضح لكم اليوم التردد الجديد للقناة الفضائية المعروفة بأسم قناة وناسة Wanasah TV لذلك إليكم التردد كما يلي بكل التفاصيل:

تردد قناة وناسة: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

القناة الفضائية: غير مشفرة.

ما هو تردد وناسة على القمر عرب سات

قناة وناسة تقدم محتوى لائق يجذب الكثير من الأطفال ولها قاعدة من الجماهير الكبيرة التي نالت إعجاب الكثير من الأطفال وترغب الأمهات على تحديث تردد قناة وناسة من أجل متابعة ومشاهدة جميع الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية المجانية التي نالت إعجابهم لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح التردد للقناة الفضائية المعروفة بأسم قناة وناسة كالآتي:

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أما جودة القناة الفضائية: HD.

القناة الفضائية: مجانية.

طريقة تنزيل قناة وناسة على الريسفير