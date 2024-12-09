غير شكل الفريق واختيار أفضل الأندية العالمية.. طريقة اضافة اطقم دريم ليج سوكر 2024 في اللعبة

تعتبر لعبة دريم ليج سوكر من أهم ألعاب كرة القدم التي حازت على إعجاب العديد من المستخدمين على مدار سنوات طويلة بفضل ما تضمه من بطولات ولاعبين وأندية، بالإضافة إلى أن اللعبة توفر تحديثات بشكل مستمر يمكن للمستخدم الحصول عليه لتوفير تجربة اللعب ممتازة له، كما يمكن الدخول إلى العديد من المستويات في لعبة تحاكي اللعبة الحقيقية بالإضافة إلى أنه تم إضافة أندية جديدة ولاعبين جدد، كما يمكن للاعب تغيير شكل الطقم الذي يخص الفرق التي يلعب بها حيث يتمكن اللاعبين من تغيير الملابس داخل اللعبة والحصول على تجربة ممتعة تحاكي الواقع بشكل كبير.

طريقة تغيير طقم الفريق في دريم ليج

يمكن تغيير شكل أطقم اللاعبين داخل اللعبة وذلك لأن اللعبة توفر تحديثات بشكل مستمر حيث يمكن تغيير الأطقم والمنتجات والمنتخب بين الحين والآخر، لذلك ينبغي تحديث اللعبة إلى أحدث إصدار ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى محرك البحث جوجل والبحث من خلاله عن الطقم الذي ترغب في ارتداء الفريق له ثم افتح أحد المواقع وانسخ منه الرابط.

تتضمن اللعبة أيضا بعض الأطقم التي يمكن استخدامها ولن تحتاج الى تنزيلها من أي مكان على جوجل.

توجه بتسجيل الدخول إلى حسابك في لعبة دريم ليج.

انقر بعد ذلك على أيقونة النادي الخاص بي ثم اضغط بعدها على خيار تخصيص.

حدد على الطقم ومنها حدد على الطقم المخصص.

يظهر أمامك على الفور مربع على الشاشة ادخل رابط طقم الفريق حيث يظهر أمامك الطقم الجديد باللعبة.

مميزات لعبة دريم ليج 2024

تعتبر لعبة دريم ليج 2024 هي أحدث إصدار من اللعبة قبل نزول اصدار دريم ليج سكر 2025 في القريب العاجل، وجدير بالذكر أن هذا الإصدار يتميز بالآتي: