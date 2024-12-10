هتصرف كام وتجيب بيهم ايه؟ .. قيمة نصيب الفرد في التموين لشهر ديسمبر 2024

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن قيمة نصيب الفرد في التموين حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الأخبار خلال الفترة الماضية حول زيادة نصيب الفرد في التموين، وقد نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع الأخبار المتداولة حول زيادة نصيب الفرد في التموين وأن نصيب الفرد ثابت بقيمة 50 جنيهًا ، ويتم توفير الكثير من السلع الغذائية في التموين ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول نصيب الفرد في التموين وأسعار السلع التموينية.

قيمة نصيب الفرد في التموين

لم تعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة الماضية معلومات خاصة بزيادة نصيب الفرد في التموين ومن الجدير بالذكر أن قيمة نصيب الفرد في التموين تبلغ 50 جنيهًا لأول أربعة أفراد مسجلين في البطاقة بينما قيمة نصيب الفرد الخامس على البطاقة 25 جنيهًا فقط ، و يستطيع المواطن الحصول على السلع التموينية من الزيت والسكر وغيرها من الكثير من السلع التموينية والتي توفرها وزارة التموين في المجمعات الاستهلاكية الخاصة بها في جميع المحافظات المصرية.

أسعار السلع التموينية

بعد التعرف على قيمة نصيب الفرد في التموين يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار السلع التموينية والتي يتم توفيرها بأسعار مخفضة حتى يتمكن جميع المواطنين من الحصول على الزيت والسكر والكثير من السلع التموينية الاخرى.