بعد الإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور .. التأمينات تكشف ما حقيقة زيادة المعاشات 2024 شهر ديسمبر

ينتظر الكثير من المواطنين زيادة المعاشات في شهر ديسمبر القادم وعلى حسب توقعاتهم أن الزيادة ستكون بقيمة 500 لكل مواطن، وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات الاجتماعية أن سيكون الصرف يوم 1 شهر ديسمبر 2024 الذي يوافق يوم الأحد، وسنوضح لكم في هذا الموضوع حقيقة زيادة هذه المعاشات خلال السطور التالية.

حقيقة زيادة المعاشات

قد اوضح مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن زيادة المعاشات أن الحكومة المصرية تدرس هل لديها القدرة على زيادة المرتبات والمعاشات أم لا وبعد ذلك يتم عرض هذا القرار على الرأي العام بعد دراسة كافة التفاصيل حوله وهذا ما قاله رئيس الوزراء في شهر أكتوبر السابق وبناءً على هذه التصريحات ينتظرون المواطنين الزيادة في شهر ديسمبر المقبل، والحقيقة إلى وقتنا الحالي هذا لم يتم عرض أي إعلان رسمي من الحكومة أن يوجد زيادة بشأن المعاشات لشهر ديسمبر المقبل بمعنى أن كل مواطن له معاش سيكون نفس القيمة التي أخذها في شهر نوفمبر الجاري.

شرائح معاشات شهر ديسمبر المقبل 2024

يتم توزيع معاشات ومرتبات لحوالي 11.5 مليون شخص في جميع المحافظات الجمهورية المختلفة وهذا ما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث أن كل شريحة لها قيمة معاش مختلفة عن أخرى ونصت الشرائح على النحو التالي: