استعلم هنا الآن..لينك أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في العراق عبر منصة مظلتي فور ظهورها

وضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق بأن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة القادمة لم تظهر حتى الآن ولكن وفرت الوزارة منصة مظلتي الإلكترونية لكي يتم استخدامها في حالة ظهور النتيجة النهائية من خلال الوزارة لذلك سوف نوضح لكم اليوم طريقة الاستعانة بموقع منصة مظلتي من أجل التعرف على النتيجة عند الإعلان عنها من قبل الوزارة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

في البداية هناك مجموعة من التساؤلات حول الشروط والأحكام الواجبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق لذلك سوف نوضح لكم اليوم جميع الضمانات اللازمة للحصول على الدعم كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا في الوقت الراهن:

يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية العراقية.

كما يشترط أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و60 عام للرجال.

بينما يمكن للنساء الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية من عمر 15 إلى 55 عام.

كما يجب أن يتكون عدد أفراد الأسرة من أربعة أشخاص على الأقل.

كما يشترط أن يكون الدخل الشهري لا يزيد عن الحد المانع لصرف دعم الرعاية الاجتماعية في العراق.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وزارة العمل العراقية لم تعلن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق حتى اليوم ولكن أكدت في حالة ظهور النتيجة النهائية سوف يتم الإعلان عنها لدى منصة مظلتي الإلكترونية لذلك سوف نقوم بتوضيح كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق في حالة صدور قرار بشأن النتيجة النهائية كما يلي بكل التفاصيل:

زيارة موقع منصة مظلتي في العراق.

بعد ذلك يجب الضغط على أيقونة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية،

ثم كتابة البيانات المطلوبة.

تحديد المحافظة في عموم العراق

اختيار الوجبة السابعة إذا كانت قد تم الإعلان عنها.

بعد ذلك يمكن النقر على أيقونة الاستعلام عن الأسماء.

بهذه الطريقة يمكننا التعرف على أسماء المقبولين من برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في عموم العراق.

حيث سوف يتم تنزيل جميع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق.

ثم البحث عن الاسم المراد البحث عنه بالكامل ككل كذلك عن طريق الكشوفات تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المستندات المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

هناك العديد من المواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات الذين يرغبون التعرف على جميع الشروط الواجبة كذلك الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق لذلك إليكم جميع الأوراق المطلوبة كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا في الوقت الراهن: