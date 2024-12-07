ثبتها مجانا “ميكي – طيور الجنة – وناسة ـ كراميش” ترددات قنوات الاطفال 2024 على النايل سات وسلي وفرح أطفالك

ترددات قنوات الاطفال 2024 على النايل سات يبحث عنها العديد من الأمهات والآباء، حيث توفر محتوى ممتعًا ومفيدًا لأطفالهم داخل المنزل، حيث يوجد الكثير من القنوات التي تعرض محتوى جيدًا يساعد الأطفال على التعليم والترفيه في نفس الوقت وفي الفقرات القادمة نوضح ترددات أشهر هذه المحطات الفضائية على مختلف الأقمار الصناعية.

ترددات قنوات الاطفال 2024 على النايل سات

عند تنزيل تردد قنوات الأطفال 2024 على النايل سات، فإنك توفر لطفلك مجموعة من المسلسلات الكرتونية والبرامج الترفيهية والتعليمية المختلفة ونوضح في السطور التالية تردد أهم هذه القنوات:

تردد قناة ميكي:

تردد على النايل سات: 11526.

تردد العرب سات: 11275.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة:

تردد النايل سات: 11274.

تردد العرب سات: 11310.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة سبونج بوب:

تردد القناة على النايل سات: 11355.

تردد العرب سات: 12169.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة MBC 3:

تردد القناة: 11470.

تردد العرب سات: 11559.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قنوات الأطفال التعليمية والترفيهية

بعد أن وضحنا مجموعة من ترددات قنوات الأطفال على النايل سات 2024، يجب أن نشير إلى أن هناك العديد من القنوات التي تهتم بعرض محتوى ترفيهي وتعليمي، حيث إنها تحرص على توفير محتوى يسلي الطفل وفي نفس الوقت يعلمه السلوكيات الصحيحة وبعض المعلومات البسيطة مثل الحروف والأرقام وبعض الصور القصيرة من القرآن الكريم كما أنها تتميز بالبث المجاني وجودة المحتوى التي تساعد الطفل على الاستمتاع والتعلم، ومن أفضل هذه القنوات قناة وناسة وقناة كراميش وتردداتها كالتالي:

تردد قناة كراميش:

تردد نايل سات: 11430.

تردد عرب سات: 11390.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة وناسة: