لينك مظلتي العراقية .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر “spa.gov.iq” بالاسم الرباعي

يمكنك الإستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 داخل العراق من خلال موقع مظلتي الرسمي للحكومة وبخطوات بسيطة جدًا، وتعد الوجبة الاخيرة خطوة مهمة في تجميع أكبر عدد من المواطنين الأكثر احتياجًا لتقديم الدعم اللازم وتوفير حياة كريمة لهم ولذويهم، وتسعى الدولة بشكل مستمر إلى تحسين قيمة الدعم بشكل عام داخل هذه الوجبة نظرًا لارتفاع الأسعار والحياة المعيشية اليومية والظروف الاقتصادية، وفي السطور التالية أبرز خطوات الاستعلام.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

وضعت وزارة العمل والشئون الإجتماعية في العراق عدد من الخطوات التي تمكن المواطنين من الإستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بكل سهولة، والخطوات كالآتي:

أولًا قم بالولوج إلى منصة مظلتي الحكومية.

توجه إلى قسم الرعاية الإجتماعية.

اختر الخيار الموصل إلى الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية.

ادخل الرقم القومي في الخانة المخصصة له.

ادخل البيانات الخاصة بالمتقدم من اسم المحافظة والعنوان وغيرها.

بعدها راجع الرقم الوطني جيدا ثم اضغط على كلمة بحث أو استعلام.

الآن نتائج الاستعلام أمامك ويمكنك معرفة إن كنت من المشمولين والمقبولين ام لا.

شروط أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وضعت الحكومة عدد من الشروط تمكن المتقدم من أن يكون من ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة وعلى رأس هذه الشروط هي الجنسية العراقية، كما وضعت ايضًا عدد من الوثائق والمستندات الواجب توافرها حتى يستفيد المتقدم من دعم الدولة وهذه الوثائق كالآتي: