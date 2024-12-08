لولو الشطورة والحيوانات| تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 Wanasah TV على النايل سات وعربسات

تعتبر قناة وناسة من القنوات البارزة في العالم العربي الموجهة للأطفال، والتي تقدم محتوى ترفيهي، وتعليمي يهدف إلى تطوير مهاراتهم بطرق ممتعة، وشيقة، ولاقت القناة رواجًا واسعًا بين الأطفال، وأولياء الأمور لما تقدمه من برامج، وأغاني تساهم في تعزيز قيم إيجابية، وتعليمية، ومن أبرز شخصيات القناة هي “لولو”، التي تجذب الصغار ببرامجها المسلية، والمفيدة.
تردد قناة وناسة للاطفال الجديد 2024
إذا كنت ترغب في متابعة برامج قناة وناسة الجديدة، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 11559
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة وناسة على عرب سات
لمحبي قناة وناسة في العالم العربي الذين يفضلون متابعة القناة عبر القمر الصناعي عرب سات، إليكم التردد الجديد:
- التردد: 11270
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- معدل الترميز: 27500
أبرز أغاني قناة وناسة للأطفال
تميزت قناة وناسة بتقديم مجموعة من الأغاني، والأناشيد التي تناسب الأطفال، حيث تهدف إلى جذبهم، وتعليمهم بطريقة ممتعة ومسلية، ومن بين الأغاني الشهيرة التي تعرضها القناة:
- أغنية “بيب بيب” – أغنية مرحة تعلم الأطفال الحذر في الشوارع.
- أغنية “حرامي سرق لولو” – أغنية مشوقة تعلم الأطفال أهمية الأمان.
- أغنية “لولو الشطورة” – تشجع الأطفال على التحلي بالسلوك الحسن.
- أغنية “لولو والحيوانات” – تعلم الأطفال عن أسماء وأصوات الحيوانات.
- أغنية “مين اللي سرق الجزمة” – أغنية مليئة بالمرح، والتشويق.
كيفية ضبط تردد قناة وناسة بخطوات سهلة
للتأكد من ضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:
- تأكد من اتصال جهاز الريسيفر بالتلفاز بشكل صحيح، مع توصيل جميع الكابلات بشكل آمن.
- اضغط على زر “Menu” أو “القائمة” على جهاز التحكم للوصول إلى الإعدادات.
- اختر “إعداد القنوات” أو “البحث عن القنوات”، ثم قم بفتح خيار “إضافة قناة جديدة” أو “البحث اليدوي”.
- أدخل تفاصيل التردد الجديدة لقناة وناسة كما هو مذكور أعلاه.
- اضغط على زر “بحث” أو “OK” لبدء عملية البحث، وانتظر حتى تكتمل العملية.
- بعد انتهاء البحث، سيتم عرض قائمة بالقنوات الجديدة. ابحث عن قناة “وناسة” وقم بحفظها في قائمتك.
- قناة وناسة نافذتك لعالم مليء بالأغاني والأناشيد التعليمية
- تسعى قناة وناسة لأن تكون جزءًا من حياة الأطفال اليومية من خلال تقديم برامج، وأغاني ترفيهية، وتعليمية في آن واحد، مما يساعد في بناء شخصية الطفل، وتطوير مهاراته في إطار ممتع، ومسلي، وتتيح القناة للأطفال تجربة مشوقة مع شخصية “لولو”، التي تقدم العديد من الأناشيد، والأغاني التي تتنوع بين الترفيه والتعليم.