لولو الشطورة والحيوانات| تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 Wanasah TV على النايل سات وعربسات

تعتبر قناة وناسة من القنوات البارزة في العالم العربي الموجهة للأطفال، والتي تقدم محتوى ترفيهي، وتعليمي يهدف إلى تطوير مهاراتهم بطرق ممتعة، وشيقة، ولاقت القناة رواجًا واسعًا بين الأطفال، وأولياء الأمور لما تقدمه من برامج، وأغاني تساهم في تعزيز قيم إيجابية، وتعليمية، ومن أبرز شخصيات القناة هي “لولو”، التي تجذب الصغار ببرامجها المسلية، والمفيدة.

تردد قناة وناسة للاطفال الجديد 2024

إذا كنت ترغب في متابعة برامج قناة وناسة الجديدة، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11559

الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

تردد قناة وناسة على عرب سات

لمحبي قناة وناسة في العالم العربي الذين يفضلون متابعة القناة عبر القمر الصناعي عرب سات، إليكم التردد الجديد:

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

أبرز أغاني قناة وناسة للأطفال

تميزت قناة وناسة بتقديم مجموعة من الأغاني، والأناشيد التي تناسب الأطفال، حيث تهدف إلى جذبهم، وتعليمهم بطريقة ممتعة ومسلية، ومن بين الأغاني الشهيرة التي تعرضها القناة:

أغنية “بيب بيب” – أغنية مرحة تعلم الأطفال الحذر في الشوارع.

أغنية “حرامي سرق لولو” – أغنية مشوقة تعلم الأطفال أهمية الأمان.

أغنية “لولو الشطورة” – تشجع الأطفال على التحلي بالسلوك الحسن.

أغنية “لولو والحيوانات” – تعلم الأطفال عن أسماء وأصوات الحيوانات.

أغنية “مين اللي سرق الجزمة” – أغنية مليئة بالمرح، والتشويق.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة بخطوات سهلة

للتأكد من ضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية: