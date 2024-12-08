وين راحت سوسو يا أطفال .. استقبل تردد قناة كراميش الفضائية 2024 متاحة 24 ساعة

تسعى قناة كراميش إلى غرس القيم الأخلاقية والإنسانية في نفوس الأطفال من خلال مجموعة من الأناشيد التي تعلمهم القيم الاجتماعية والدينية بطريقة بسيطة ومرحة وهذا ما أكسبها حب وثقة الآباء الذين يطمحون إلى تقديم محتوى هادف وآمن لأبنائهم وفي إطار سعيها المستمر لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمشاهدين، قامت القناة مؤخراً بتحديث تردداتها لتحسين جودة الصورة والصوت، مما يتيح للأطفال مشاهدة برامجهم المفضلة بأعلى جودة، في هذا المقال، سنستعرض لكم التردد الجديد لقناة كراميش لعام 2024 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، بالإضافة إلى طريقة ضبط التردد الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

تردد قناة كراميش الفضائية 2024

تعتبر قناة كراميش الفضائية من أبرز وأشهر القنوات العربية المخصصة للأطفال، حيث نجحت في تحقيق مكانة مميزة بين القنوات التي تقدم محتوى تربوي وترفيهي في نفس الوقت منذ انطلاقها، استطاعت القناة جذب ملايين الأطفال من مختلف الأعمار بفضل برامجها المتنوعة والمفيدة، التي تجمع بين الأناشيد التعليمية والأغاني الترفيهية الموجهة للأطفال وقد حققت القناة شهرة واسعة بفضل أسلوبها المبتكر في توصيل المعلومات بأسلوب ممتع وجذاب، مما جعلها الخيار الأول لدى العديد من الأسر العربية.

تردد قناة كراميش 2024

لجميع محبي قناة كراميش الذين يرغبون في الاستمتاع بمحتوى القناة بجودة عالية، إليكم الترددات الجديدة على الأقمار الصناعية المختلفة:

تردد قناة كراميش على نايل سات:

التردد: 11315 / 11390

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة كراميش على عرب سات:

التردد: 11390

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

طريقة تثبيت قناة كراميش على جهاز الاستقبال

لتثبيت قناة كراميش الفضائية على جهاز الاستقبال الخاص بكم، يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة لضمان استمتاع الأطفال بمحتوى القناة بجودة عالية إليكم طريقة ضبط التردد: