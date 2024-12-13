لولو في غابة الحيوانات استقبلي حالا تردد قناه وناسة لولو الجديد وعلمي أطفالك كل جديد

تعد قناة وناسة من أبرز قنوات الأطفال في الوطن العربي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تلبي احتياجات جميع الفئات العمرية، تعرض القناة محتوى متجدداً على مدار اليوم، مما يوفر لطفالك وقتاً ممتعاً ومفيداً طوال اليوم، إذا كنت تبحث عن قناة تجمع بين الترفيه والتعلم، فإن قناة وناسة هي الخيار المثالي.

في هذا المقال، نشارك معكم الترددات الجديدة لقناة وناسة لعام 2024 على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، بالإضافة إلى خطوات ضبط التردد على جهاز الاستقبال الخاص بكم.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

نقدم لكم تردد قناة وناسة الجديد عبر الأقمار الصناعية، تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

جودة البث: HD

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

طريقة ضبط تردد قناة وناسة

لضبط تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

قم بتشغيل جهاز الاستقبال والريسيفر.

افتح قائمة الإعدادات.

اختر “البحث اليدوي” وأدخل بيانات التردد المطلوبة.

حدد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات).

أدخل تفاصيل التردد (التردد، معدل الترميز، الاستقطاب).

اضغط على “بحث” وانتظر حتى يتم تحميل القناة.

اضغط على “حفظ” بعد ظهور القناة في قائمة القنوات.

أشهر أغاني قناة وناسة 2024

تقدم قناة وناسة العديد من الأغاني التي يحبها الأطفال، كونها سهلة الحفظ وذات كلمات جذابة، من أبرز هذه الأغاني: