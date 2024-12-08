“login” منصة مدرستي لولي الأمر تسجيل الدخول 1446 “external.madrasati.sa”

يعد الوصول إلى منصة مدرستي 1446 أحد الأولويات للطلاب، وأولياء الأمور، والمعلمين في المملكة، إذ تسهم هذه المنصة في توفير تجربة تعليمية رقمية متكاملة تدعم التعليم عن بُعد وتُمكّن الطلبة من متابعة دروسهم، والأنشطة التعليمية عبر الإنترنت من خلال المنصة، حيث يمكن للطلاب مواصلة التعلم في حالة تعذُّر الحضور الشخصي إلى المدرسة، سواء بسبب تعليق الدراسة أو لأسباب أخرى طارئة، في هذا المقال نعرض لكم كافة التفاصيل حول منصة مدرستي لولي الأمر تسجيل الدخول 1446.

منصة مدرستي لولي الأمر تسجيل الدخول 1446

يمكن للمعلمين، والطلاب، وأولياء الأمور الاستفادة من خدمات مدرستي بمجرد تسجيل الدخول إليها عبر الخطوات التالية:

الانتقال إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي.

إدخال بيانات الدخول مثل رقم الهوية أو رقم الهاتف.

قم بكتابة رمز التحقق المرئي.

إدخال رمز التحقق المرسل إلى الهاتف.

بعد إدخال كل من اسم المستخدم، وكلمة المرور، انقر على زر “تسجيل الدخول”.

بمجرد الوصول إلى الحساب، يمكن للطلاب متابعة دروسهم، والاختبارات، والأنشطة المتاحة.

ما تقدمه منصة مدرستي من مميزات في 1446

تقدم منصة مدرستي عدة ميزات تميزها كإحدى أهم المنصات التعليمية الرقمية في المملكة العربية السعودية، ومن أبرزها:

تصميم واجهة مستخدم سلسة: تتميز منصة مدرستي بواجهة سهلة الاستخدام تساعد جميع المستخدمين، سواء الطلاب أو المعلمين، في الوصول إلى الأدوات التعليمية بسهولة.

دعم شامل للتعلم عن بعد: تقدم منصة مدرستي بيئة تعليمية رقمية متكاملة تساعد الطلاب على متابعة المناهج، والدروس دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، مما يوفر الكثير من المرونة.

مجموعة متنوعة من الأدوات التعليمية: توفر المنصة أدوات تعليمية تفاعلية مثل الفيديوهات التعليمية، والاختبارات الإلكترونية، وتقييمات الواجبات المنزلية، مما يثري تجربة التعلم، ويوفر وسيلة عملية لتطبيق المعرفة.

التفاعل المباشر بين الطلاب، والمعلمين: تقدم مدرستي وسائل تواصل مباشرة بين الطلاب، والمعلمين، مثل الدردشات، والمنتديات الافتراضية، مما يسهم في خلق بيئة تعليمية داعمة للتفاعل.

تقارير لمتابعة الأداء: تمكّن المنصة أولياء الأمور، والمعلمين من الاطلاع على أداء الطلاب عبر تقارير شاملة، تشمل نتائج الاختبارات، وتقييمات الواجبات، مما يساعد في تقييم مستوى التحصيل الدراسي بشكل مستمر.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي

لتسجيل حساب جديد على منصة مدرستي، يمكن اتباع الخطوات البسيطة التالية:

الانتقال إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي، وتحديد “إنشاء حساب جديد”.

إدخال البيانات الأساسية المطلوبة مثل الاسم الكامل، ورقم الهوية، ورقم الهاتف.

تفعيل الحساب عن طريق رمز التحقق المرسل إلى الهاتف المسجل.

إنشاء كلمة مرور قوية، وتأكيدها لضمان أمان حسابك.

بعد إتمام الخطوات، يمكن الوصول إلى المنصة للاستفادة من الدروس، والأنشطة المتاحة.

منصة مدرستي نقلة نوعية في التعليم السعودي

منصة مدرستي تعتبر أداة فاعلة في التطوير التعليمي، حيث تتيح للطلاب مواصلة التعلم عن بعد بفعالية عالية، والمعلمين أدوات متعددة لتحفيز الطلاب، والتفاعل معهم إلكترونيًا، مع التحديثات المستمرة، تتماشى مدرستي مع احتياجات العملية التعليمية المعاصرة، بما يضمن استمرار التعلم في ظل أي طارئ.