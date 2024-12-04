استقبل الآن.. أحدث تردد لقناة الأطفال بطوط على الأقمار الصناعية

ما هو احدث تردد لقناة الأطفال بطوط على الأقمار الصناعية؟ يعتبر هذا السؤال من أكثر الأسئلة الموجودة عبر محرك البحث جوجل هذه الفترة، حيث يرغب العديد من الأشخاص معرفة أحدث تردد لقناة بطوط من أجل تنزيلها على الأجهزة التي لديهم والاستمتاع بالمحتوى الذي يجمع بين التعليم والترفيه الذي تقدمه، لهذا سوف نتعرف خلال هذا المقال على أحدث تردد لقناة الأطفال بطوط على الأقمار الصناعية إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

أحدث تردد لقناة الأطفال بطوط على النايل سات

حتى يتابع الأشخاص محتوى قناة الأطفال بطوط على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية فإنه يجب عليهم تدوين البيانات التالية:

التردد: 11494

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

أحدث تردد لقناة الأطفال بطوط على العرب سات

إن أحدث تردد لقناة الأطفال بطوط على القمر الصناعي عرب سات جاء كما يلي:

التردد: 11594

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

خطوات استقبال قناة الأطفال بطوط على أجهزة الاستقبال

يوجد عدد من الخطوات البسيطة التي يجب على الأشخاص تطبيقها حتى يتم استقبال قناة الأطفال بطوط على أجهزة الاستقبال، وهذه الخطوات جاءت كما يلي: