استقبل الآن.. أحدث تردد لقناة الأطفال بطوط على الأقمار الصناعية

ما هو احدث تردد لقناة الأطفال بطوط على الأقمار الصناعية؟ يعتبر هذا السؤال من أكثر الأسئلة الموجودة عبر محرك البحث جوجل هذه الفترة، حيث يرغب العديد من الأشخاص معرفة أحدث تردد لقناة بطوط من أجل تنزيلها على الأجهزة التي لديهم والاستمتاع بالمحتوى الذي يجمع بين التعليم والترفيه الذي تقدمه، لهذا سوف نتعرف خلال هذا المقال على أحدث تردد لقناة الأطفال بطوط على الأقمار الصناعية إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.
أحدث تردد لقناة الأطفال بطوط على النايل سات
حتى يتابع الأشخاص محتوى قناة الأطفال بطوط على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية فإنه يجب عليهم تدوين البيانات التالية:
- التردد: 11494
- معدل الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
أحدث تردد لقناة الأطفال بطوط على العرب سات
إن أحدث تردد لقناة الأطفال بطوط على القمر الصناعي عرب سات جاء كما يلي:
- التردد: 11594
- معدل الاستقطاب: أفقي (H)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚
خطوات استقبال قناة الأطفال بطوط على أجهزة الاستقبال
يوجد عدد من الخطوات البسيطة التي يجب على الأشخاص تطبيقها حتى يتم استقبال قناة الأطفال بطوط على أجهزة الاستقبال، وهذه الخطوات جاءت كما يلي:
- يتم اولا فتح قائمة الإعدادات في جهاز الرسيفر.
- يختار الشخص خيار التركيب ومن ثم الانتقال إلى إضافة تردد يدوي.
- يدرج الشخص بعد ذلك كل من التردد الخاص بالقناة وجميع المعلومات المتعلقة بها والتي تتمثل في كل من معدل الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ بشكل صحيح في الخانات المحددة لذلك.
- الضغط على بدء عملية البحث.
- ينتظر الشخص بضع لحظات حتى يتم إيجاد القناة.
- بعد أن يتم إيجاد القناة يضغط الشخص على خانة حفظ التغييرات.