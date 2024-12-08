هل يوجد زيادة في يناير؟ شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر anem.dz

تواصل الحكومة الجزائرية جهودها لدعم الأسر ذات الدخل المحدود والفئات الاجتماعية المحتاجة من خلال تقديم مساعدات مالية أو اجتماعية، وذلك لتخفيف العبء المعيشي على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومن ضمن هذه المبادرات، أعلنت الحكومة عن تخصيص منحة “المرأة الماكثة في البيت” لعام 2024، والتي تستهدف بالأساس الأرامل والمطلقات من النساء بهدف تحسين وضعهن الاجتماعي والاقتصادي، وفي هذا المقال، سوف نعرض لكم بالتفصيل شروط التسجيل في المنحة، بالإضافة إلى الخطوات المطلوبة للحصول عليها.

شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر

وضعت الحكومة الجزائرية عدة شروط يجب أن تتوافر في النساء الراغبات في الاستفادة من منحة المرأة الماكثة في البيت، وهذه الشروط هي:

الجنسية: يجب أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية.

الإقامة: يجب أن تكون المتقدمة مقيمة بشكل دائم داخل الجزائر.

الدخل: يجب ألا يكون للمتقدمة دخل ثابت أو مستمر.

العمر: يجب أن يتراوح عمر المتقدمة بين 18 و 50 سنة.

الحالة الاجتماعية: يجب أن تكون المتقدمة إما أرملة أو مطلقة.

الدعم الحكومي: يجب ألا تكون المتقدمة قد استفادت من أي نوع من المعاشات أو الدعم المالي من جهات حكومية أخرى.

الأوراق المطلوبة للتقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر

قبل التقديم للحصول على المنحة، يجب على المتقدمة تجهيز بعض المستندات الضرورية، وهي:

شهادة إقامة أصلية وصورة.

بطاقة الهوية الوطنية للمتقدمة.

صورة شخصية حديثة للمتقدمة.

شهادة المؤهل الدراسي (إن وجدت).

شهادة الطلاق في حال كانت المتقدمة مطلقة.

شهادة وفاة الزوج في حال كانت المتقدمة أرملة.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر

للتسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، يجب على المتقدمة اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

اختيار أيقونة “التقديم على المنحة”.

إدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

إرفاق المستندات المطلوبة في الحقول المخصصة.

ضغط على زر “إرسال الطلب” لإتمام عملية التسجيل.

بعد إتمام التسجيل، سيتم دراسة الطلب من قبل الجهات المختصة، وسيتلقى المتقدم الرد على طلبه في أقرب وقت ممكن.

منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 تمثل خطوة هامة نحو دعم النساء الأرامل والمطلقات في الجزائر، وتخفيف الأعباء المالية عنهن، من خلال التزام المرأة بالشروط المطلوبة وإتمام الإجراءات بالشكل الصحيح، يمكنها الاستفادة من هذه المبادرة القيمة لتحسين وضعها المعيشي.