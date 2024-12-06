أحدث تردد لقناة طيور الجنة على النايل سات والعرب سات

يقوم القائمين على قناة طيور الجنة كل فترة بتحديث ترددها على القمرين النايل سات والعرب سات لتحسين المشاهدة لدى المشاهدين، لهذا يتساءل عدد كبير من الأسر العربية عن أحدث تردد لقناة طيور الجنة من أجل ضبطها على شاشة التلفزيون والاستماع إلى أروع الأغاني والأناشيد والبرامج التي تعرضها، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على أحدث تردد لقناة طيور الجنة إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

أحدث تردد لقناة طيور الجنة على النايل سات

لكي يتابع الأفراد من كافة أنحاء الوطن العربي المحتوى المتميز الذي تقدمه قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات فإنه يجب عليهم أدخال البيانات التالية:

التردد: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أحدث تردد لقناة طيور الجنة على العرب سات

جاء أحدث تردد لقناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات كما يلي:

التردد: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

مميزات قناة طيور الجنة

إن من أبرز المميزات التي تتميز بها قناة طيور الجنة ما يلي: