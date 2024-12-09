أحدث تردد لقناة الرابعة الرياضية العراقية على النايل سات والعرب سات

تعتبر قناة الرابعة الرياضية العراقية واحدة من أشهر القنوات الرياضية الموجودة في دولة العراق والوطن العربي، تتميز هذه القناة بالعديد من المميزات الرائعة التي جعلت العديد من الأشخاص المهتمين بالمجال الرياضي ومحبي كرة القدم يريدون معرفة أحدث تردد لها على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، لهذا قررنا في ذلك المقال أن نتعرف على أحدث تردد لهذه القناة إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

أحدث تردد لقناة الرابعة الرياضية العراقية على النايل سات

يتمكن المهتمين بالمجال الرياضي متابعة محتوى قناة الرابعة الرياضية العراقية على القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة وذلك إذا تم إدراج البيانات التالية:

التردد : 11678.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: HD.

أحدث تردد لقناة الرابعة الرياضية العراقية على العرب سات

حتى يستطيع الأشخاص تنزيل قناة الرابعة الرياضية العراقية على القمر الصناعي عرب سات فإنه لابد عليهم من أدخال المعلومات التالية:

التردد : 11747.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

كيفية تنزيل قناة الرابعة الرياضية العراقية على شاشة التلفزيون

يجب على الأفراد تطبيق الخطوات التالية من أجل تنزيل قناة الرابعة الرياضية العراقية على شاشة التلفزيون: