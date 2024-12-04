التردد الجديد 2024 لقناة ناشيونال جيوغرافيك علي النايل سات والعرب سات

يقوم القائمين على قناة ناشيونال جيوغرافيك كل فترة بتغيير تردد القناة على كل من القمرين النايل سات والعرب سات وهذا من أجل تحسين جودة القناة وجعل المشاهد يستمتع أكثر بكافة ما تقدمه، حيث تقدم هذه القناة مجموعة رائعة من البرامج الوثائقية التي تتحدث عن الطبيعة، عالم البحار، عالم الحيوان وغيرهما، لهذا يريد الكثير من الأشخاص معرفة التردد الجديد 2024 لقناة ناشيونال جيوغرافيك وهو ما سنتعرف عليه خلال السطور القادمة.

التردد الجديد 2024 لقناة ناشيونال جيوغرافيك علي العرب سات

جاء التردد الجديد 2024 لقناة ناشيونال جيوغرافيك علي القمر الصناعي عرب سات على النحو التالي:

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

التردد الجديد 2024 لقناة ناشيونال جيوغرافيك علي النايل سات

لكي يشاهد الأفراد جميع ما تقدمه قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات فانه يجب عليهم أدخال بعض المعلومات البسيطة والتي تتمثل في كل من الاتي:

التردد: 11226.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

خطوات ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على شاشة التلفزيون

إن خطوات ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على شاشة التلفزيون تتمثل في كل من الاتي: