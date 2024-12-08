“بضغطة زر هتحقق كل أحلامك” طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 لربح مليون دولار مع مصطفى الآغا من mbc

يبحث العديد من المواطنين في الوقت الحالي عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، حيث يودون معرفة كيفية الاشتراك فيها والطرق المتبعة للاطلاع على أرقام المسابقة، تعتبر هذه المسابقة من المنافسات الهامة التي يسعى الأشخاص للمشاركة فيها لتحقيق الفوز بالجائزة المقررة، وفي هذا المقال سنقدم لكم خطوات الاشتراك في هذه المسابقة بالإضافة إلى أبرز الشروط المطلوبة للاشتراك وأرقام الاشتراك المتاحة.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

الآن يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق اتباع النقاط التالية:

أرسل كلمة “حلم” أو “DREAM” من خلال رسالة نصية إلى الرقم الخاص بدولتك.

انقر على زر تأكيد الاشتراك.

حل كل الأسئلة المتعلقة بك.

إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك وعندها ستكون قد أكملت عملية الاشتراك في المسابقة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

هناك مجموعة من الأرقام الخاصة بالاشتراك في مسابقة الحلم، وتختلف هذه الأرقام حسب الدولة التي تنتمي إليها، من بين هذه الأرقام:

يمكن للأشخاص التسجيل من المملكة عبر هذا الرقم 650444.

يمكن الاشتراك من جمهورية مصر العربية عبر هذا الرقم 95458.

يمكنك أيضا الاشتراك من دولة الكويت عن طريق الرقم 4141.

يمكن الاشتراك من دولة سوريا عبر هذا الرقم 1555.

يمكنك الاشتراك من البحرين عن طريق الاتصال بالرقم 94000.

يمكن الاتصال من سلطنة عمان على هذا الرقم 90434.

مواعيد سحب الجوائز في مسابقة الحلم

قناة إم بي سي أوضحت أن عملية سحب الجوائز تتم بشكل دائم على الهواء مباشرة مع الإعلامي مصطفى الأغا، وذلك في المواعيد المحددة التالية: