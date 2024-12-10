خلي ولادك دايما مبسوطين.. اضبط الآن تردد قناة وناسة بيبي كيدز للأطفال Wanasah TV لمشاهدة الأغاني بأعلى جودة على النايل سات وعربسات

لا شك أن قناة وناسة من أكثر القنوات المحبوبة لدى الأطفال، لذلك نجد أن الآباء يبحثون دائما عن قنوات تجمع بين التعليم والترفيه، وذلك حتى يتمكن أطفالهم من قضاء أوقات ممتعة ومفيدة معا، وتعتبر قناة وناسة من القنوات الفضائية التي يكثر البحث عنها من قبل الأهالي لما تحتويه من محتوى آمن يناسب الأطفال من جميع الأعمار، تساعد القناة في تنمية المهارات والقدرات الفكرية واللغوية للأطفال بأسلوب ممتع وجذاب، حيث تهتم إدارة القناة بعرض أغاني تعليمية تعزز ثقافة الأطفال في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تقديم أناشيد تدعم القيم والأخلاق الحميدة لديهم.

تردد قناة وناسة بيبي كيدز الجديد 2024

تعتبر قناة وناسة بيبي من أشهر قنوات الأطفال المميزة، إذ تسعى إدارة قناة وناسة للأطفال إلى تحسين جودة البث بشكل مستمر، لذا قامت بتحديث التردد القديم لتجنب حدوث انقطاع أو تشويش أثناء عرض البرامج والأغاني الممتعة التي يفضلها الأطفال، في السطور التالية سنقدم لكم تفاصيل كاملة عن التردد الجديد لقناة وناسة الفضائية على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات وذلك في مقال اليوم.

تردد قناة وناسة بيبي على نايل سات

يمكنكم الآن متابعة قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد الآتي:

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

ضبط تردد قناة وناسة كيدز على عربسات

لاستقبال تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات، قم باستخدام هذا التردد،

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة: HD.

مميزات قناة وناسة للأطفال 2024

تحظى قناة وناسة بشعبية واسعة وشهرة كبيرة بين الأطفال من جميع الأعمار، وذلك بفضل الميزات الرائعة التي تمتلكها والتي جعلتها تتفوق على العديد من القنوات الأخرى، ومن أبرز هذه الميزات: