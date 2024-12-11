“كل الأغاني الحلوة هتلاقيها هنا” حدث الآن تردد قناة طيور الجنة الجديد toyor al janah على النايل سات وعرب سات وابسط عيالك ودلعهم

إذا كنت تبحث عن قناة تقدم لأطفالك تجربة تعليمية وترفيهية مميزة، فإن تردد قناة طيور الجنة الجديد يعتبر الخيار الأمثل، حيث تتمتع القناة بمحتوى آمن وممتع يتضمن الأناشيد والبرامج التفاعلية التي تعزز المهارات اللغوية والفكرية لدى الأطفال، كما تعزز القيم الأخلاقية بأسلوب جذاب ومنذ انطلاقتها في عام 2008، أصبحت طيور الجنة إحدى القنوات الرائدة في العالم العربي، وتفضيل الأطفال وأولياء الأمور لها يدل على جودة محتواها الفريد.

تردد قناة طيور الجنة الجديد toyor al janah

يمكن للمشاهدين ضبط تردد قناة طيور الجنة على القمرين الصناعيين “نايل سات” و”عرب سات” يمكن لأطفالك مشاهدة برامجهم المفضلة بجودة عالية لذا، نوضح لكم التردد الجديد لقناة طيور الجنة، حيث تعد قناة طيور الجنة من أكثر قنوات الأطفال شهرة في العالم العربي، وذلك نظرا لما تقدمه من محتوى مميز ومتناسب مع معايير وقيم مجتمعنا العربي، إلى جانب تطوير محتوى شيق وممتع لتعليم الأطفال أصول دينهم الإسلامي وزيادة تثقيفهم.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات

التردد: 11258

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

التردد: 11310

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

البرامج الجديدة على قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة من البرامج المثيرة التي تلبي احتياجات الأطفال التعليمية والترفيهية وتساعد في تطورهم بطرق مبتكرة ومنها:

برنامج “البيت يجمعنا”.

برنامج “طيور الجنة في المزرعة”

برنامج “أناشيد طيور الجنة”

برنامج “حكايات جاد وإياد”

برنامج “ماما قالت”

خطوات تثبيت قناة طيور الجنة على جهاز التلفاز

لتثبيت قناة طيور الجنة على التلفاز اتبع الخطوات التالية لضمان استقبال القناة بشكل صحيح: