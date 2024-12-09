تابع عالم الطبيعة مع أحدث تردد لقناة ناشيونال جيوغرافيك علي الأقمار الصناعية

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك إحدى القنوات الوثائقية العالمية الفريدة من نوعها، تتميز هذه القناة بمحتواها الرائع الذي تقدمه والذي جعل عدد كبير من الأشخاص يرغبون معرفة أحدث تردد لها من أجل تنزيلها على شاشات التلفاز، لهذا قررنا في مقالنا اليوم ان نتعرف على التردد الحديث لقناة ناشيونال جيوغرافيك علي الأقمار الصناعية بالإضافة إلى أهم البرامج التي تعرضها.

أحدث تردد لقناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

يوجد عدة بيانات لابد على الأفراد إدراجها حتى يتم متابعة محتوى قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات، وهذه البيانات جاءت كما يلي:

التردد: 11226.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

أحدث تردد لقناة ناشيونال جيوغرافيك علي العرب سات

جاء أحدث تردد لقناة ناشيونال جيوغرافيك علي القمر الصناعي عرب سات كما يلي:

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

أهم البرامج التي تعرضها قناة ناشيونال جيوغرافيك

يريد الكثير من الأفراد معرفة أهم البرامج التي تعرض على قناة ناشيونال جيوغرافيك، حيث تعرض هذه القناة مجموعة رائعة من البرامج والتي من أهمها ما يلي: