زيادة شهر يناير .. خطوات الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بشروط محددة “إليك التفاصيل”

تُعدّ أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من أكثر المواضيع التي يهتم بها المواطنون في العراق، خاصة في ظل تأخر الإعلان الرسمي عن صرف الوجبة السابعة التي ينتظرها عدد كبير من الأفراد للاستفادة منها، حيث تُعدّ الرعاية الاجتماعية من أبرز صور الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لمواطنيها، خصوصاً أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة مالية، ويشترط فيهم توافر بعض المعايير والشروط التي وضعتها الجهات المعنية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار الذي يعاني منه العالم بأسره، تأتي هذه المنحة من قبل الحكومة كنوع من الدعم المالي لتخفيف العبء عن المواطنين، لاسيما الأسر ذات الدخل المحدود والفئات الأكثر فقراً.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تتيح الحكومة العراقية للمواطنين إمكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة من خلال منصة “مظلتي” الإلكترونية، وتتم هذه العملية عبر عدة خطوات محددة، على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي: بدايةً، يجب على المستفيدين من الرعاية الاجتماعية زيارة الموقع الرسمي لمنصة “مظلتي” الإلكترونية.

اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية: بعد دخول الموقع، يتم الضغط على خيار “برنامج الرعاية الاجتماعية” الذي يتيح الوصول إلى تفاصيل البرنامج.

اختيار المحافظة: يتم اختيار المحافظة التي ينتمي إليها المستفيد من بين الخيارات المتاحة.

إدخال البيانات المطلوبة: يجب على المستخدم إدخال كافة البيانات بشكل دقيق وصحيح في الحقول المخصصة لذلك.

إرفاق المستندات المطلوبة: بعد ذلك، يجب على المستفيد إرفاق جميع الأوراق والمستندات اللازمة كما هو موضح في التعليمات.

الاستعلام: وأخيراً، بعد استكمال البيانات المطلوبة، يمكن النقر على خيار “استعلام” لمعرفة أسماء المشمولين في حال تم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الجهات المعنية.

يمكنك أيضًا تحميل الأسماء بصيغة PDF لتتمكن من الوصول إليها بسهولة في أي وقت عبر هاتفك المحمول.

الفئات المستحقة للحصول على المنحة الاجتماعية

حددت الجهات المختصة في الحكومة العراقية مجموعة من الفئات التي يحق لها الاستفادة من الرعاية الاجتماعية، والتي تشمل:

ذوي الاحتياجات الخاصة: يشمل هذا الفئة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية أو ذهنية ولا يمتلكون أي مصدر دخل ثابت.

الأرامل: النساء الأرامل اللواتي لا يملكن أي دخل ثابت أو معونة مادية لدعم أنفسهن وأطفالهن.

المطلقات: النساء المطلقات اللواتي لا يملكن أي مصدر دخل يساعدهن في تربية أولادهن وتحمل نفقات الحياة اليومية.

تعتبر هذه الفئات الأكثر حاجة للدعم المالي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث تسعى الحكومة العراقية من خلال هذه البرامج إلى توفير الدعم اللازم لهم لمساعدتهم على مواجهة التحديات اليومية.

أهمية الرعاية الاجتماعية في العراق

تُعتبر الرعاية الاجتماعية من أهم وسائل الدعم الاجتماعي التي تقدمها الدولة لمواطنيها، فالعديد من الأسر في العراق تعاني من ظروف اقتصادية صعبة نتيجة للبطالة أو قلة الدخل، مما يجعلهم في حاجة ماسة إلى الدعم المادي لذلك، تعد هذه المنح خطوة مهمة نحو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، خاصة الفئات الضعيفة التي تعاني من التهميش الاجتماعي أو المالي مع تأخر بعض الوجبات في الإعلان عن المشمولين، يظل الأمل قائماً لدى الكثيرين في أن تكون هذه المنح بمثابة بارقة أمل تساهم في تحسين حياتهم اليومية.